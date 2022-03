Woche 13: Sia & Yamiz

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sia & Yamiz

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Wir wollten gern etwas zur Woche Passendes machen. Der Blick in den

Kalender zeigte, dass am 28. März der „Ehrentag des Unkrauts“ ist. Dies

ist unsre kleine Ode an ungeliebte Wildkräuter/-pflanzen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Skizze auf Papier, Coloration dann digital. Letzteres fällt uns schwer

und das Bild war auch eine Gelegenheit zu üben.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Unser Comic „aquabox headquarters“ läuft seit 2013 und ist auf der

Zielgeraden. Gerade scheint es, als würden wir das 10-Jährige noch voll

machen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Andere Charaktere stehen mit

ihren Geschichten schon ungeduldig in den Startlöchern.