Währenddessen… (KW 2)

Christians Betrachtungen zu Hansrudi Wäschers Nick gehen in die nächste Runde.

Christian: Nach über einem Jahr Pause habe ich mich dazu durchgerungen, wieder über Hansrudi Wäschers Nick zu schreiben. Die Länge dieser Pause entspricht in etwa dem Zeitraum, den Nick in den letzten Heften, über die ich schrieb, im Mikrokosmos verbrachte – satte 8 Monate. Aber das stimmt ja nicht ganz: während für Nick in der Miniaturwelt 8 Monate vergingen, waren es auf der Erde gerade einmal 2 Minuten. Das bringt einen schon mal zum Nachdenken.

Aber jetzt kommt’s:

Nick und seine Mannschaft kehren mit ihrem miniaturisierten Raumschiff ja nicht erst in Heft 67 aus dem Mikrokosmos zurück, genauer gesagt, einem Universum, das sich im Inneren eines Eisenwürfels befindet. Bereits in Heft 66 ist er ganz kurz aus dem Eisenwürfel herausgeflogen, war ein paar Sekunden in unserer übergeordneten Welt und ist dann gleich wieder in den Würfel eingetaucht. An Bord hatte er die Diktatoren, die das Leben auf dem Planeten im Mikrokosmos für die Menschen dort so lange zur Hölle gemacht haben. Nick weiß, dass die kurze Zeit, in der er den Mikrokosmos verlässt, ausreicht, um dort mehrere Millionen Jahre vergehen zu lassen. Er nimmt die Herren vom ehemaligen „Hohen Rat“ also lediglich auf einen kurzen Rundflug mit, um sie danach wieder auf ihrem Heimatplaneten auszusetzen, auf dem jedoch inzwischen keine Menschen mehr leben und die Sonne am Sterben ist. Da würde man doch Putin, Lawrow und Kim Jong Un auch gerne hinschicken.

Also zum Nachrechnen: Für Nick und seine Mannschaft vergehen 8 Monate, für die Diktatoren vom Hohen Rat Millionen Jahre und auf der Erde 2 Minuten. Das ist schon harte Science Fiction. Aber das beste kommt noch: Nick bekommt, als er endlich zu Hause ist, um ein Haar nicht mal Urlaub gewährt, er hat ja bloß 2 Minuten gearbeitet. Den Witz hat auch Alan Moore in seiner Ballad of Halo Jones angebracht, als Soldaten in einer Zone in den Kampf geschickt werden, in der die Zeit extrem langsam verrinnt. Nach Wochen im Kampf kehren sie zurück und werden dort gefragt, was sie denn bloß wollten – es wären doch nur sieben Minuten vergangen. Tja!

Nick wird die Zivilisation im Mikrokosmos jedenfalls kein zweite Mal von einem Diktator befreien können, denn die ist, wie es bei Wäscher an anderer Stelle so schön heißt, „unwiederbringlich verloren“. Wie viel kraftvoller doch so eine Erzählung sein kann, wenn gewisse Zwänge herrschen und man nicht einfach so durch die Zeit vor und zurück hoppen kann.

