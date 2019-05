Dept.H – Unter Druck

Matt und Sharlene Kindt haben mit Dept.H ein unterseeisches Kriminalabenteuer mit wundervollen Zeichnungen abgeliefert. Fischkopp-Comic-Newcomer Hinstorff hat sich dessen angenommen, und erweist sich als geschmackssicher: Dept.H ist der inzwischen zehnte Maritim-Comic des Rostocker Verlags.



Abyssal-abenteuerlich geht es in diesem Comic zu: Mia, Tochter eines verstorbenen Forschungssüchtigen, der sich zunächst im Weltall auf die Suche nach außerirdischem Leben, dann in der irdischen Tiefsee nach neuen Herausforderungen gemacht hat. In letzterer ist er umgekommen, und die Umstände lassen vermuten: Es war kein Unfall. Tochter Mia soll Ermittlungen anstellen und reist sechs Meilen in die Tiefe zur bemannten Forschungsstation, um in dem siebenköpfigen Team den Täter zu finden: vielleicht ihr Bruder Raj? Ihre Sandkastenfreundin Lily, von der sie sich inzwischen entfremdet hat? Der selbsternannte Pater der Station, Aaron?

Zahlreiche Zwischenfälle beeinträchtigen die Lebensqualität in dieser denkbar lebensfeindlichen Umgebung massiv. Mias Bruder verschwindet bei einem gemeinsamen Tauchgang. Jerome, der verrückt-verschrobene Forschungsleiter, bedroht die Crew mit der Ankündigung, die ganze Station zu zerstören, und muss in Quarantäne. Wasser dringt durch geöffnete Luken in die Basis. Es läuft nicht gerade rund.

Die räumliche Enge in der unterseeischen Forschungseinrichtung macht Dept.H zu einem kriminalen Kammerspiel. In Rückblenden der Protagonistin Mia, signalisiert durch anders kolorierte Seiten, werden ihre Vater-Tochter-Beziehung und das Verhältnis zu ihrem Bruder erläutert. Wir erfahren von den Forschungsprojekten ihres Vaters, dessen wissenschaftlicher Eifer vor allem den Tod seiner Frau zu kompensieren schien. Das Firmensignet (und Titel-Appendix) H stehe für Hokulani, den hawaiianischen Namen von Mias Mutter. Er verliert sie an eine Krankheit, die womöglich mit einem zuvor gezeigten Tauchgang zusammenhängt. Und weil Hokulani ‚Stern am Himmel‘ bedeutet, vereinen des Vaters Forschungsumgebungen (Tiefsee und Weltall) beide Räume, die mit seiner Frau verknüpft sind.

Die Zeichnungen stammen von Matt Kindt, die wundervolle Aquarell-Kolorierung von seiner Frau Sharlene Kindt. In der Optik erinnern die rauen Illustrationen an Jeff Lemires Der Unterwasserschweißer (2012), der ebenfalls in der maritimen Comic-Reihe bei Hinstorff erschienen ist. Der Rostocker Verlag, dessen Expertisen im Bereich Regionalkunde und Maritimes liegen, hat ein gutes Händchen für Comics bewiesen. Der Lektor und Übersetzer Henry Gidom hat seit 2015 zehn Comics, darunter Lemires genannten Erfolgtitel und Kristina Gehrmanns Eisland-Trilogie, publiziert – und allein mit diesen Titeln einiges Aufsehen verursacht.

Matt Kindt ist kein Krimi-Novize. Mit Red Handed (2013) und Mind MGMT (2011) hat er sich schon mehrfach und jeweils erfolgreich mit dem Genre auseinandergesetzt. In Depth legt er den Fokus auf die Biografie Mias, deren Erinnerungen und Familiengeschichte. Hierauf richtet sich der Fokus weitaus stärker als auf die Ermittlungen im Mordfall, denn diese kommen eigentlich gar nicht von der Stelle. Bis zum Schluss gibt es weder Indizien noch Vermutungen, keine Fährten, auch keine falschen. Etwas unmotiviert entdeckt Mia, wer dahinterzustecken scheint und stellt ihn zur Rede. Der Kriminalfall ist nur das Vehikel für eine Familiengeschichte, die eigentlich noch mehr Raum bräuchte, als die 176 Seiten bieten.

Kein Wunder: Zwar lassen Cover und Comic es nicht erahnen, aber das Original, seit 2016 bei Dark Horse erschienen, umfasst vier Bände von gleichem Umfang, deren erster nun auf Deutsch erschienen ist. Man darf gespannt sein, wann der nächste Band herauskommt. Dieser sei zumindest derzeit in Arbeit, verspricht der Verlag auf Anfrage. Na, darauf freue ich mich.

Abyssales Aquarellabenteuer