Woche 7: Veronika Gruhl

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Veronika Gruhl.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Auf jeden Fall wollte ich meine alten Charaktere Young und Gabriel aus meinem Comic Entropia verwenden, und in der Valentinstag-Woche lag ein romantisches Motiv nahe.

Entropia ist leider nie fertig geworden – von 100 Seiten fehlen noch ca. zehn und das Projekt ist mittlerweile viel zu alt um noch zu einem Ende zu kommen. Mein Zeichenstil und Erzählfluss haben sich in den ca. sieben Jahren stark geändert; die Charaktere mag ich aber immer noch.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Kurz vor der Erstellung des Motivs habe ich das IPad neu gekauft und wollte das unbedingt ausprobieren. Das Bild habe ich in Procreate und auf nur einer Ebene gemalt, es gibt diesmal also leider keine Zwischenschritte.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an den Illustrationen für ein Schulbuch, an den monatlich erscheinenden Buch-Videos #drawmybook für den Hugendubel Youtube-Channel und parallel immer auch ein bisschen an meinem zweiten Kindercomic, der Fortsetzung von Das verfluchte Elixier.