Woche 49: Carolin Reich

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Carolin Reich.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da meine Kalenderwoche, die mit dem 6.12. war, also Nikolaustag, war die Motivwahl für mich relativ schnell klar. Der dicke rote Mann musste mit drauf. Und weil ich ein gieriger Mensch bin, versuche ich natürlich auch möglichst viel aus so einem Event herauszuholen. Heißt, warum warten bis der Typ einmal im Jahr kommt, wenn ich seiner nicht gleich ganz habhaft werden kann und mich 365 Tage im Jahr beschenken lassen kann. Dann wahrscheinlich von seinen Wichteln, weil er selber kommt ja nicht mehr weg, aber die wollen ihren Boss vielleicht wieder haben und versuchen mich dann zu bestechen. Der Schuhhaufen entspricht dabei nicht meinem tatsächlichen Schuhhaushalt, aber ich arbeite darauf hin!

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist digital entstanden, überwiegend in Photoshop, aber für die Lineart verwende ich PaintTool Sai. Ich gehe eigentlich bei fast allen meinen Bildern gleich vor. Zur Ideenfindung mache ich mir ein paar sehr grobe Thumbnail – Skizzen irgendwo analog. Auf Schmierblättern oder wahlweise im Skizzenbuch, was gerade rumliegt. Basierend auf dem Entwurf, der mir am Besten gefällt, mache ich dann direkt eine relativ detaillierte Skizze, die solange rumgeschoben wird, bis es für mich passt.

Danach fertige ich das Lineart an. Ich setzte die Skizze auf etwa 40% und male auf einer neuen Ebene drüber, sobald das Lineart fertig ist, fliegt die Skizzenebene raus.

Jetzt kommt das was mir am meisten Spaß macht. Ich färbe die Lines ein und auf mehreren Ebenen mit verschiedenen Einstellungen (Ineinanderkopieren, Negativ Multiplizieren und Multiplizieren) male ich die komplette Lichtsituation.

Jetzt kommt endlich die Farbe. Das Licht wird komplett ausgeblendet und ich gebe allen Elementen ihren jeweiligen Farbton. Hier wollte ich einen eher cartoonigen Look erreichen, weswegen ich sehr bunt vorgegangen bin. Und die Schuhe habe ich zwischendurch verflucht.

Wenn ich mit der Farbe fertig bin, wird das Licht wieder angeknipst und et voila, alles blendet schon relativ gut wieder einander.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein aktuelles Projekt ist der Webcomic Vom Anfang, der seit Anfang des Jahres auf seiner eigenen Domain www.vom-anfang.de läuft bzw. die englische Variante auf tapastic.com. Im Mai ist der erste Band als Printausgabe im Eigenverlag erschienen und aktuell arbeite ich an Band 2. Dieser soll wieder nächstes Jahr im Mai zum Comic Festival München erscheinen, online geht es aber schon Mitte Januar damit los.

Ansonsten möchte ich neben diesem Langzeitprojekt auch gerne noch eine weitere abgeschlossene Kurzgeschichte zeichnen. Konkret ist da aber noch nichts, nur ein paar unausgegorene Ideen. Generell baue ich gerade meine Selbständigkeit als 2D-Artist weiter aus, entsprechend bin ich selbst sehr gespannt, was mich da noch an spannenden Projekten in kommender Zeit erwarten wird.

Hier ist Carolins Website: http://www.carolin-reich.de/

Der Comic-Kalender 2016, Fuck Yeah ist ein Projekt von Der Comic-Kalenderist ein Projekt von Schlogger mit Unterstützung von Kwimbi und Comic Solidarity . Den gedruckten Kalender fürs Jahr 2017 kann man hier bestellen

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Carolin Reich. Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen? Da meine Kalenderwoche, die mit dem 6.12. war, also Nikolaustag, war die...