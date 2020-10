Woche 43: Karrakula

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karrakula.

Wie seid ihr auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Seitdem wir mit der Arbeit an unserer grafischen Novelle „Wohin Du Willst“ begonnen haben, sind wir mit unseren Köpfen ständig in den Sternen. Hauptsächlich kreisen unsere Gedanken um den Trabanten Altatran, der unzählige Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt ist und die verschiedensten Alien-Spezies zu seinen Anwohnern zählt.

Und was ist der perfekte Treffpunkt für schräge, interstellare Gestalten? Ein Vergnügungspark. Richtig.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Zuerst haben wir uns eine ganze Menge gestresst aussehender Menschen auf Achterbahnen angesehen und uns köstlich darüber beeimert. Danach folgte eine grobe Digital-Skizze, die Ausarbeitung finaler Outlines, Grundcolo, Lichtsetzung, yadda yadda. Irgendwann war das Motiv dann einfach fertig – BÄHM!

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

„Wohin Du Willst“ liegt uns sehr am Herzen und wird auch in den kommenden Jahren unser wichtigstes Projekt bleiben. Wer will, kann die aktuellen Comicseiten auf Tapas lesen – kostenlos natürlich: https://tapas.io/series/Wohin-Du-Willst