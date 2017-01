Woche 41: Iraville

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Iraville (Ira Sluyterman).

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich hatte Glück und genau eine Woche in meiner Lieblingsjahreszeit bekommen, dem goldenen Herbst. Ich male gerne gemütliche Motive mit warmen Farben und da ich gerade voller Vorfreude auf meinen Urlaub in Irland war, hatte ich Lust Schafe zu zeichnen, die von Natur aus ja schon schön warm und wollig sind (und ich liebe Schafe!!!!). Außerdem ist der Oktober für mich der Beginn der „Schalzeit“ und allgemein der Zeit von gestrickter Woll -Kleidung. Den Rest überlasse ich jetzt mal der Interpretation des Betrachters. ;)

Wie ist das Motiv entstanden?

Ganz traditionell mit Aquarell und Farbstiften (siehe beigefügte Bilder).

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan arbeite ich an mehreren Projekten gleichzeitig, meine erste Graphic Novel, ein Kinderbuch, Illustrationen für ein französisches Märchenbuch und Cover für eine amerikanische Jugendbuchreihe. Außerdem versuche ich jeden Tag, für mich selbst zu malen und meinen Etsy-Shop und Youtube-Kanal am Laufen zu halten.

Hier geht’s zu Iravilles Blog: http://www.iraville.de/blog/

Und hier ist ihr Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/user/iraville



Der Comic-Kalender 2016, Fuck Yeah ist ein Projekt von Der Comic-Kalenderist ein Projekt von Schlogger mit Unterstützung von Kwimbi und Comic Solidarity . Den gedruckten Kalender kann man hier bestellen

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Iraville (Ira Sluyterman). Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen? Ich hatte Glück und genau eine Woche in meiner Lieblingsjahreszeit bekommen,...