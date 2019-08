Woche 33: Lenny Großkopf

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lenny Großkopf.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Bildidee kam einfach daher, dass ich schwanger war und mir vorgestellt habe, was in einem Jahr in dieser Woche sein könnte. Und da kam mir die Idee, dass wir als Familie bestimmt mal schwimmen gehen werden.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Bild ist rein digital mit dem Wacom Cintiq und Photoshop entstanden.

Was ist dein aktuelles bzw. nächsten Projekt?

Dazu kann ich im Moment leider noch nichts sagen.