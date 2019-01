Woche 2: Adroth Rian und Shin Janus

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Adroth Rian und Shin Janus.

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Als wir letztes Jahr eingeladen wurden, ein Motiv zu dem Fuck Yeah! Kalender 2019 beizusteuern, arbeiteten wir bereits intensiv an unserem Comicprojekt Wohin Du Willst. Da wir uns gedanklich nicht davon lösen konnten, entschieden wir uns für eine Szene aus dem Leben der beiden Mädchen Mira und Ayasha Lachmund. Dazu malten wir uns einen gemütlichen Ausflug aus, bei dem der Familie Lachmund eine kleine Ziegenherde über den Weg läuft. Wie die Tierchen auf die beiden Mädels reagierten – und umgekehrt – haben wir auf dem Kalenderblatt verewigt. Was das Motiv mit Januar zu tun hat? Na ja… Sternzeichen, Steinbock, Ziegen … – Passt!

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Shin und ich arbeiten hauptsächlich digital, die ersten Skizzen werden allerdings noch mit Bleistift oder Kugelschreiber angefertigt. Sobald wir uns auf einen Entwurf geeinigt haben, wird eine genauere digitale Skizze erstellt.

Charaktere werden grundsätzlich getrennt vom Hintergrund gezeichnet. Nach der Fertigstellung der finalen Charakter-Outlines schicke ich die Photoshop-Datei an Shin weiter. Er kümmert sich dann um die Coloration, während ich an der Hintergrundzeichnung arbeite. Am Ende werden die Charaktere und der Hintergrund zu einem Motiv zusammengefügt und an das richtige Format angepasst.

Was ist euer aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Wohin Du Willst ist ein sehr umfangreicher Comic, mit dem wir uns noch viele Jahre beschäftigen werden. Es ist ein sehr buntes und vielseitiges Projekt, und obwohl es im Bereich Fantasy/SciFi anzusiedeln ist, behandeln wir darin viele persönliche Themen, die uns sehr am Herzen liegen. 2018 starteten wir mit dem Projekt offiziell durch und schafften es nach reichlichen Vorbereitungen bis zum Ende des Jahres die ersten Seiten online zu veröffentlichen. 2019 geht unsere Arbeit an Wohin Du Willst weiter. Neue Comicseiten, Informationen zu der stetig wachsenden Welt von Altatran und einen Projektblog mit allen relevanten Updates zu unserem Herzensprojekt findet ihr unter www.wohin-du-willst.jetzt

Wer immer auf dem neusten Stand bleiben will, kann uns auf facebook.com/karrakula und instagram.de/karrakula folgen und unseren aktuell nur unter dem kryptischen Link erreichbaren YouTube-Channel unter youtube.com/channel/UCzEiemXVL7bxzkrUIf2kY2g abonnieren. Wir freuen uns auf neue Freunde, Fans und Follower!