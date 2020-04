Woche 15: Said Omar Eshaq

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Said Omar Eshaq.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Zufällig passt mein Bild gerade zur aktuellen Corona Situation, ganz nach dem Motto „Stay at Home“.

Ich wollte dieses Jahr gerne den Osterhasen zeichnen und konnte diese Kalenderwoche tauschen. Das Motiv basiert auf einer alten Post-It Skizze, die ich ein halbes Jahr vorher angefertigt hatte. Der Osterhase sitzt beim Fernsehen in seinem Kaninchenbau. An den Wänden hängt Fanpost und er passt auf drei Küken auf.

Da ich bei Ostern immer an den Osterhasen und Schokohasen denken muss, trägt der Hase die typische rote Schleife mit Glocke vom Lindt Goldhasen. Deswegen ähnelt der Bau von den Farben auch einem Ü-Ei, außen braun und innen hell. Die aztekischen/ Maya ähnlichen Symbole habe ich eingebaut, weil diese Kulturen damals schon Schokolade gegessen oder Kakao getrunken haben. Allerdings ganz anders als wir heute. Der Fernsehtisch ist eine Osterinsel Statue. Aus diesen ganzen Parallelen würde ich gerne mal eine Osterhasen-Mythologie entwickeln.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich skizziere sehr viel auf Papier, so kann ich sehr gut Ideen sammeln. Meine fertigen Bilder zeichne ich aber am PC. Ich hab also die Skizze abfotografiert und dann das ganze Ding in Photoshop mit meinem Grafiktablett ausgearbeitet. Ich arbeite auf einem 12 Zoll Wacom Cintiq, das seit 10 Jahren seinen Dienst tut.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Zuletzt habe ich einen Kurzfilm gedreht, in dem ein Anwalt einen Orang-Utan in einer Kneipe im Dschungel besucht. Aktuell zeichne ich an einem kurzen Comic für die vorerst letzte Ausgabe von JAZAM! Vorausgesetzt ich schaffe die Deadline. Es ist ein Comic der seit 2016 in meiner Schublade liegt und über einen Delfin handelt, der es mit Kredithaien zu tun bekommt.

Auf Instagram gibt’s immer meine neusten Zeichnungen und Comics zu sehen. Von dort aus kommt man auch zu meinem Gumroad Shop, wo es kostenlose Osterhasen Malbuchseiten zum Download gibt.

https://www.instagram.com/saidomareshaq/