Woche 1: Ralf Marczinczik

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Ralf Marczinczik. Zur Kalenderwoche 1 (bzw. KW 53) gibt es zwei Motive. Zum anderen Kalendermotiv geht es hier.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da sich der Kalender in den letzten beiden Jahren mehr und mehr zu einem Wohlfühl-Kalender gewandelt hat (es traut sich nach einigen Diskussionen ja niemand mehr so richtig, ein Motiv einzureichen, dass vielleicht als „kontrovers“ empfunden werden könnte), dachte ich mir, ich versuche mich mal an einem Kuschelmotiv. Und da kam mir die Idee eines Paares, dass sich bei kaltem Wetter einen Schal teilt.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Dieses Mal rein Digital. Also, erst die grobe Vorskizze in Photoshop, dann die Outlines gezogen und danach die Palette bestimmt und die Farbflächen angelegt. Der Rest ist dann nur noch das Herausarbeiten der Volumen und den Schnee als Effekt Layer angelegt. (Sprich, Schneeflocken malen und dann ein bisschen Bewegungsunschärfe einbringen)

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Neben meinen Miet-Jobs bereite ich noch immer die große Comic-Ausstellung mit abgebrochenen Comic-Werken vor, die im Herbst 2021 laufen wird. Und ich sitze an 2 Auftrags-Webcomic-Serien und einer Geschichte, die als Buch konzipiert ist, aber als Kapitel vorab im Web veröffentlicht werden soll.