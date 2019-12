Woche 53: Laumii

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Laumii. Zur Kalenderwoche 1 (bzw. KW 53) gibt es zwei Motive. Zum anderen Kalendermotiv geht es hier.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich wollte die Stimmung einfangen, die ich als Kind in der Weihnachtszeit und zu Silvester hatte. Damals hatten wir im Dezember fast jedes Jahr Schnee und haben uns, wenn es dunkel wurde die beleuchtete Straßen angeschaut. Mein alljährlicher Höhepunkt war die Vorfreude auf das Silvesterfeuerwerk und diesen Moment wollte ich gern einfangen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Von der Skizze bis zum fertigen Bild: Photoshop

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan probiere ich mich ein bisschen im Visual Development aus. Also ich tue so, als ob ich an einem Filmprojekt arbeite und dafür Entwürfe, Charaktere und allgemein Ideen entwickle. Meistens nehme ich dafür Märchen als Ausgangsmaterial. Mehr kann ich darüber noch nicht erzählen, weil ich mich noch in der Anfangsphase befinde und das bestimmt ein bisschen dauert.