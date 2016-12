Links der Woche 47/16: Resist!

Beim Tagesspiegel wurden wieder die Comics des Jahres gewählt, Fil ist medial allgegenwärtig und in den USA plant man Widerstand gegen Trump in Comicform.

Die Jury hat gewählt: Die besten Comics 2016

Der Tagesspiegel, Lars von Törne

Zum fünften Mal kürte eine Jury für den Tagesspiegel den Comic des Jahres. Diesmal schaffte es Birgit Weyhes Buch Madgermanes auf den ersten Platz. Der semidokumentarische Band über Menschen aus Mosambik, die als Gastarbeiter in die DDR zogen und nach der Wende wieder zurückgeschickt wurden, dürfte damit der höchstdekorierte Comic des Jahres sein, nachdem er bereits vor Erscheinen den Comicbuchpreis der Leibinger-Stiftung und im Frühjahr den Max-und-Moritz-Preis für den „Besten deutschsprachigen Comic“ erhielt. Neben den Ergebnissen der Endabstimmung stellen die sechs Jurymitglieder auf der Tagesspiegel-Website wie üblich auch ihre jeweils fünf persönlichen Favoriten vor.

Durch die Gegend: Fil

Viertausendhertz, Christian Möller

Es war die große Woche der Fil-Interviews: Die ultimative Didi und Stulle-Gesamtausgabe ist auf dem Markt, außerdem ein neuer Roman, da gibt es reichlich Anlass zum Reden. So gab es neben einem Fernsehbeitrag beim RBB-Kulturmagazin Stilbruch und einem Porträt bei Spiegel Online ein Interview in der taz, eins bei n-tv.de und dazu ein sehr ausführliches Gespräch im Durch die Gegend-Podcast, bei dem Fil mit seinem Gesprächspartner Christian Möller in Berlin spazierengeht (MP3, 104 min.).

Ein Comic in vier Tagen

Titel Kulturmagazin, Andreas Alt

Professor Mike Loos bringt seine Studenten an der Hochschule Augsburg immer wieder mit Comics in Berührung und gibt dort seit einigen Jahren die Anthologie Strichnin heraus. Nun hat er den israelischen Comickünstler Michael Kichka (Zweite Generation) eingeladen, in Augsburg einen mehrtägigen Workshop abzuhalten.

Micha Wießler bei FluxFM Spreeblick

Flux FM, Johnny Haeusler

Der Berliner Comicladen-Pionier Micha Wießler, dessen „Modern Graphics“ gerade 25. Geburstag gefeiert hat (siehe auch Links der Woche 45/16), war zu Gast in der FluxFM-Gesprächssendung Spreeblick, wo er sich eine knappe Stunde lang mit Johnny Haeusler über seine Geschichte und die seines Ladens unterhielt (MP3, 55 min.).

Carlsen Comics: Programmvorschau Sommer 2017 – Interview mit Klaus Schikowski

Comic-Report, Volker Hamann

Carlsen Comics feiert im kommenden Jahr seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat man einige besondere Titel im Programm für 2017.

Resist!

resistsubmission.com

Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident sollen in Washington 30.000 Exemplare einer Comiczeitung namens RESIST! verteilt werden, die sich gegen Intoleranz ausspricht. Derzeit werden im hier verlinkten Aufruf Beiträge zu der Anthologie gesucht, die von Françoise Mouly und ihrer Tochter Nadja Spiegelman als Herausgeberinnen betreut wird.

