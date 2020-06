In eigener Sache: Partnerschaft mit Izneo

[Dieser Beitrag ist Werbung]

Manchen von Euch ist es vielleicht schon aufgefallen: Wir haben an ein paar Stellen auf der Website Inhalte von Izneo, einem Anbieter von digitalen Comics, eingebaut. Was hat es damit auf sich?

Was ist Izneo?

2010 wurde die Firma in Frankreich gegründet als Joint Venture von zwölf franko-belgischen Comicverlagen, darunter Casterman, Dargaud, Dupuis und Le Lombard. Später stieg auch die Buchhandelskette Fnac als Gesellschafter ein. Kunden von Izneo können auf der Plattform digitale Comics kaufen und entweder im Browser oder auf eigenen Apps lesen. Seit 2019 ist Izneo auch auf dem deutschen Markt aktiv und bietet deutschsprachige Comics an. Derzeit stammen die Inhalte zum großen Teil von den Verlagen Panini, Splitter, Tokyopop und Cross Cult, aber auch Carlsen und einige kleinere Verlage sind mit ein paar Titeln vertreten. Weitere sollen folgen.

Welche Izneo-Inhalte gibt es auf Comicgate?

Wir binden den Izneo-Player, in dem man digitale Comics komfortabel auf Bildschirmen jeder Größe lesen kann, an verschiedenen Stellen ein. Die ersten Seiten jedes Comics sind für alle User lesbar. Auf der Startseite findet ihr in der rechten Spalte abwechselnde Lese-Tipps, die von der Comicgate-Redaktion unabhängig ausgewählt werden. Außerdem dient uns der Player immer dann als Leseprobe, wenn der besprochene Comic bei Izneo verfügbar ist, zum Beispiel hier.

Was bringt das?

Die vereinbarte Partnerschaft zwischen Comicgate und Izneo sieht so aus, dass wir einen Anteil des ersten Umsatzes erhalten, den ein Neukunde bei Izneo generiert, wenn er von unserer Website aus dorthin verlinkt wurde. Wenn ihr also auf einen unserer Izneo-Links klickt, dann dort Kunde werdet und zum ersten Mal Comics kauft, bekommen wir einen kleinen Anteil an diesem ersten Einkauf.