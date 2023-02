Woche 5: Jerry Drave

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Jerry Drave.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich wollte zum einen etwas zur Jahreszeit der Kalenderwoche passendes malen, zum Anderen liebe ich Tiere und Fantasiewesen. Ich lege gerne in der kalten Jahreszeit z.B. Vogelfutter auf dem Balkon für die Vögel aus und finde es schön, wie Tiere manchmal bis auf die Hand kommen, um etwas vom Futter abzuholen. Dann kam mir die Idee, statt eines Vogels eine Kreatur auf der Hand sitzen zu haben … und so weiter. :-)

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Bild ist digital in Photoshop und mit meinem Wacom Tablet (cintiq pro 16) entstanden. Meistens zeichne ich grobe, schnelle Skizzen, wie die angefügte, als erstes. Und dann male ich die einzelnen Shapes, z.B. die Kreatur, die Hand, die Körner in der Hand, den Hintergrund … und ab einem gewissen Punkt ist es „nur“ noch Farben an die Belichtung der Szene anpassen, bis es sich stimmig anfühlt. Dabei funktioniert vieles nicht und ich muss oft einige Schritte zurückgehen. Das ist bei so ziemlich jeder Illustration der Fall und immer wieder etwas, an dem ich wachsen kann, weil ich immer wieder für einen Moment frustriert bin, wenn es mal nicht so leicht läuft, wie ich es gern hätte. Aber Weitermachen löst dieses Problem immer wieder.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich mit sehr viel Freude an dem Projekt „Coreborn“, ein Online Survival Sandbox Game, mit vielen tollen Menschen in der Firma Blankhans. Ich designe Charaktere, Kreaturen und viele weitere Assets für dieses Game und illustriere z.B. Key Arts oder mache Emojis für unsere Community, die unter Anderem auf Discord sehr aktiv ist!