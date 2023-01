Woche 4: Adrian vom Baur

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Adrian vom Baur.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Figuren im Bild stammen aus meinem Comic „Murkis großer Tag“ im neuen JAZAM! mit dem Thema „Coming of Age“, an dem ich gerade gearbeitet habe, als der Kalender-Aufruf kam. Im Comic geht es um Murki (im Kalenderbild ganz links), ein junges Monster aus einem klassischen Fantasy-Dungeon, das zum ersten Mal den Dungeon verlassen soll, um eindringende Helden zu bekämpfen, was ihn offiziell zum Erwachsenen machen wird. Er ist sich jedoch nicht sicher, ob er wirklich ein Helden-bekämpfendes Dungeon-Monster werden möchte. Die restlichen Figuren im Bild sind die anderen jungen Rekrut*innen, die zusammen mit Murki fürs Helden-Bekämpfen trainieren.

Passend zur Jahreszeit sind die Figuren im Motiv in eine epische Schneeballschlacht verwickelt – wahrscheinlich in einer Eishöhle irgendwo im Dungeon.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe das Motiv komplett auf meinem Cintiq in Photoshop gezeichnet. Die Outlines mache ich hier wie im Comic mit einer Pinselspitze, die einem Bleistiftstrich nachempfunden ist.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Herbst 2022 habe ich einen Kickstarter für die finale Ausgabe unserer Indie-Comic-Anthologie JAZAM! an den Start und über die Ziellinie begleitet. Im Moment sind wir immer noch dabei, den letzten Feinschliff am Buch anzulegen, bevor es hoffentlich in wenigen Wochen in den Druck gehen kann und dann an unsere Unterstützer*innen ausgeliefert wird. Für das Buch habe ich den 25-seitigen „Murki“-Comic gezeichnet, das Layout und Design gestaltet und zusammen mit Nico Simon und Flo Steinl die Redaktionsarbeit gemacht.

Ansonsten arbeite ich gerade zusammen mit Ralph Ruthe an weiteren Animationsvideos.