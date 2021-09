Woche 36: Elif Siebenpfeiffer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Elif Siebenpfeiffer.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich wollte etwas machen, das thematisch schon etwas auf den Herbst einstimmt, deswegen die warmen Töne und das leicht hexenartig angehauchte Motiv des Bildes. Tatsächlich ist es dann relativ organisch und spontan beim Skizzieren so entstanden und ich habe mir vorher nicht im Detail überlegt, was ich zeichnen möchte.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist komplett in Photoshop mit Grafiktablett gezeichnet und coloriert. Angefangen habe ich mit einer groben Skizze, über die ich dann eine einigermaßen saubere Zeichnung gelegt habe. Danach habe ich die Flächen erst einfarbig gefüllt und anschließend Schatten und Licht darauf gemalt.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell arbeite ich an einer Fortsetzung meines Comics „Era of Ashes“, die allerdings noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Außerdem illustriere ich ein historisches Brettspiel, das im mittelalterlichen Orient spielt.