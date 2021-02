Woche 3: Willze und Carola Sieverding

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Willze und Carola Sieverding.

Wie seid ihr auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Wir haben uns an einem Nachmittag zusammengesetzt und Ideen gesammelt, was wir im Januar auf einem Kalenderblatt sehen wollen würden und welche Bildelemente und Themen wir generell gut finden. Der Januar ist an sich ein sehr grauer Monat, an dem nicht viel los ist. Aber die meisten Menschen sind hoch motiviert und packen ihre Neujahrsvorsätze an. Wir fanden die Idee einer magischen Figur, die im neuen Jahr Neues ausprobiert und dazulernt, am besten. Es wurde also eine kleine, motivierte Hexe mit ein paar chilligen Katzen, die den langweiligen Januar lieber verschlafen und einer überraschten Eule, die alles Neue erstmal verarbeiten muss.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Caro hat die ersten Thumbnails gemacht, die grundsätzlich schon alles wichtige drin hatten. Willze hat sich eine Skizze geschnappt und ihren Anteil mit einer neuen räumlichen Perspektive, ein paar Details und der Fertigstellung der Outlines beigetragen. Am Ende ging das Bild dann wieder an Caro, die alles liebevoll coloriert hat. Da wir beide digital arbeiten, ist bis auf Caros erste Scribbles alles in Photoshop entstanden.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Caro arbeitet seit einigen Jahren als Kinderbuchillustratorin. Jetzt gerade sitzt sie an einem Pappbilderbuch für Kinder ab 2 Jahren, mit einem interaktiven Dreh-Element – was das Ganze zwar etwas komplizierter für die Illustratorin macht, aber dafür gleich sehr viel interessanter für die Kleinen. Willze ist neben der Illustration auch Motion Designerin und arbeitet daran, die beiden Fähigkeiten weiter zu vereinen. Ab Sommer 2021 kann man auf der Seite „milchschaeferei-amalia.de“ die ersten Ergebnisse sehen.