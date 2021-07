Woche 27: Maren Collet

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Maren Collet.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Durch die Kalenderwoche, die mir zugelost wurde, bin ich auf die Idee gekommen: der Sommer bietet sooo viel tolles Obst und Beeren und alles gibt es in Hülle und Fülle. Meine Söhne lieben Johannisbeeren, ich hab sie selbst bis zum Umfallen als Kind vom Strauch gegessen. Und die Vögel freuen sich gerad auch über Beeren. Also stand dieser Teil der Illustration fest. Mit meinen Illustrationen versuche ich auch immer, eine kleine Geschichte zu erzählen, so dass mir dann noch die Idee mit der Katze im Hintergrund kam. Bisschen schwarzer Humor muss auch mal sein.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Eigentlich war eine Kooperation mit einer lieben Kollegin geplant, die dann aber sehr wenig Zeit hatte und kurzfristig abgesagt hatte. Deshalb war’s eine ziemlich spontane und knappe Nummer, die komplett in Photoshop entstanden ist. Hab erst den Entwurf reingezeichnet, dann koloriert, an den Farben geschraubt, Linien eingefärbt und obendrüber noch eine Struktur gelegt, deren Deckkraft ich verringert habe und bei den Attributen auf „linear oder farbig nachbelichten“ gestellt hatte.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich hatte aktuell das erste Graphic Recording seit drei Jahren analog auf Papier, inklusive entspannter Zugfahrt, in einem coolen Veranstaltungsraum mit dem Kunden und es war toll! Durch meine zweite Schwangerschaft, dann Elternzeit und die Coronapandemie hab ich ewig nicht analoge Graphic Recordings gemacht. Digitale remote-Recordings via Zoom, Teams o.ä. hab ich in der Corona-Lockdownzeit sehrwohl angeboten und gemacht, aber so richtig auf Papier ist es eben ewig her und es ist so schön, dass ein Stück Normalität zurückkehrt.

Meine nächsten Projekte sind kleinere: spezielle Effekt-Grußkarten für eine Kundin, evtl. ein illustriertes Buch für einen Verein, der sich um an Lymphdrüsenkrebs oder Leukämie Erkrankte und die Bezugspersonen kümmert und eine Hochzeit, auf der ich live zeichnen werde (auch die erste seit zwei Jahren!). Ich freu mich drauf und bin ziemlich dankbar, dass es gut läuft.