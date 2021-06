Woche 25: Angela Wittchen

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Angela Wittchen.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Zu der Zeit, als ich das Motiv gemalt habe, hatte ich nach vielen, vielen Jahren das Aquarellmalen wieder für mich entdeckt.

Ich zeichne sehr viel digital und manchmal tut es gut, freie Projekte mit richtigen Pinseln und Farben umzusetzen. Weil ich generell sehr begeistert Character entwerfe, habe ich mit diesem sehr entspannenden Projekt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Meine Motive entstehen in der Regel nach folgendem Prinzip: Bleistift-Skizze mit einigen Korrekturschleifen, bis es mir gefällt wie es ist.

Dann zeichne ich die wichtigesten Outlines in einem schwachen Farbton (meist blau oder rot) auf das finale Medium und zuletzt kommt die Reinzeichnung. In diesem Fall habe ich mit Aquarellpapier auf klassischem Aquarellpapier gemalt.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich arbeite meistens gleichzeitig an mehreren Projekten: Auftragsarbeiten und freie Arbeiten im Wechsel. In Kürze steht eine Akquiseaktion für die ILLU FRONT an (das sind mein Mann Niklas Hughes und ich).