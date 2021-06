Woche 21: Kaja Reinki und DOZERDRAWS

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kaja Reinki und DOZERDRAWS.

Die Antworten auf die Fragen stammen von Dozer:

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Wir wollten für Juni auf jeden Fall das Thema Pride Month aufgreifen, es aber nicht mit den typischen Motiven darstellen, sondern etwas mehr Pepp in die Sachen bringen und haben uns dann für mystische Kreaturen und Monster entschieden, die aber alle durch Schmuck oder die Farben ihrer Kleidung auf die verschiedenen Pride-Flaggen hinweisen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Unsere Zeichnung ist komplett am Computer entstanden. Da wir mehrere hundert Kilometer weit voneinander weg wohnen und uns nicht zum gemeinsamen Zeichnen treffen konnten wurde das Motiv zwischen uns so aufgeteilt, dass jeder eine Hälfte der Illustration übernommen hat. Am Ende wurde das Bild von uns zusammengesetzt und es entstand eine bunte Monster Party.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich habe 2020 für MadCave Studios an einer Comicserie über Freundschaft, Veränderungen und Dungeons & Dragons gearbeitet, die dieses Jahr veröffentlicht werden soll. Als nächstes steht ein noch super geheimes Animationsprojekt und ein weiterer Comic an, auf die ich mich sehr freue.