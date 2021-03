Woche 12: Karina Rehrbehn

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karina Rehrbehn.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Idee kam mir spontan als ich IT gesehen habe und Georgie in seinen gelben Regenmantel herumlaufen sah. Daraus habe ich dann die Maus geformt, der seinen Igelfreund abholt.

Wie ist das Motiv entstanden?

Zuerst fange ich immer mit der Skizze an, die sich nicht viel von dem fertigen Bild bei mir ändert. Danach lege ich sofort los mit den Outlines von den Charakteren und dem was wichtig ist (Regenschirm und Baumstamm). Alles, was im Hintergrund ist, wird nur Flächig angelegt. Zu guter Letzt füge ich Details, Gräser und Regen hinzu und gebe dem Bild eventuell noch Tiefe etc.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Als nächstes versuche ich mein Kinderbuch fertig zu machen und ein paar Socken zu produzieren!

https://www.instagram.com/karinarehrbehn/