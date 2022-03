Woche 12: Illustrie

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Illustrie

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Wir hatten vorgehabt, irgendetwas mit „Klima“, „Natur“ oder „Fridays for Future“ zu zeichnen und hatten uns gerade für ein „Gärtnern“-Motiv entschieden, als genau zu dem Zeitpunkt, als wir die Skizze anfangen wollten, die Hochwasserkatastrophe an der Ahr passierte. Viele Menschen haben mitten in Deutschland wegen des Klimawandels und den damit einhergehenden sich ändernden Wetterverhältnissen ihr Zuhause, ihre Existenzgrundlage oder sogar ihr Leben verloren. Die fassungslosen Menschen, ihre weggespülten Häuser und überfluteten Grundstücke, die unterspülten Straßen dort zu sehen, hat uns schwer mitgenommen. Und so haben wir spontan statt eines normalen Gartens einen „schwimmenden Garten“ auf einem autarken Hausboot gezeichnet – denn das hätten wir den Menschen dort gerne geschickt …

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv haben wir digital gezeichnet und koloriert in Photoshop mit dem Wacom Cintiq. Die schwarz-weiß Outline-Version haben wir einzeln abgespeichert und auf unserer Website als Ausmalbild zum Download für die private Nutzung gratis zur Verfügung gestellt (ganz nach unten scrollen):

Fuck-Yeah-Kalender 2022 – jetzt bestellbar! – Illustrie

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell bereiten wir uns auf den Comicsalon Erlangen vor und hoffen, dass unser dritter Comicband mit autobiografischen Anekdoten bis dahin fertig wird! Außerdem laden wir immer mal wieder neue, einzelne Motive in unseren Shops hoch, so dass man sie als Postkarten oder auf Tassen und T-Shirts kaufen kann.