Woche 11: Angela Wittchen

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Angela Wittchen

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich folge auf Instagram der großartigen Carson Ellis (https://www.instagram.com/carsonellis/). Diese lädt regelmäßig zu den #transmundanetuesdays ein. Dabei lost sie drei Zettel aus, die das umschreiben, was illustriert werden soll. Zum Beispiel beim letzten Mal: „has a face in its stomach“, „wearing snowhoes“ und „mailing a letter“. Aus diesen drei Eigenschaften darf dann jede und jeder, der mitmachen möchte, ein Bild illustrieren und mit dem oben genannten # posten.

Bei hier gezeigtem Bild waren die drei Eigenschaften: „has dragon fly wings“, „wearing glasses“ und „in a canoe“. Wem dazu nix einfällt …

Wie ist das Motiv entstanden?

Auf dem iPad Pro, mit Procreate. Ich hatte mir selbst die Aufgabe gegeben, ohne Konturen zu zeichnen, weil ich eigentlich fast immer automatisch mit Konturen zeichne. Wie man sieht, hab ich die mir selbst auferlegte Einschränkung nur bedingt umgesetzt. „Hat sich stets bemüht“.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich arbeite an einer Idee, die ich seit 1000 Jahren mit mir herumschleppe und die vielleicht hoffentlich dieses Jahr mal in die Tat umgesetzt. Ich hoffe, das gelingt mir besser als bei der Konturen-Geschichte. Aber damit da auch was draus wird, sag ich jetzt lieber nix.