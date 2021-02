Woche 6: Marie Trautner

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Marie Trautner.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Eigentlich ist es relativ simpel, da ich in dieser Woche Geburtstag habe, wollte ich lauter Sachen zeichnen, die zu mir passen bzw. mir gefallen – Pinguine, Hasen, Zuckerwatte und Schneeflocken. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, kann ich sogar behaupten, dass es zu der aktuellen Wetterlage passt, natürlich wäre es noch schöner, wenn irgendwo Pinguine und Hasen auf Wolken spazieren gehen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ursprünglich war vom Timing alles sehr gut durchdacht, am Ende saß ich knapp vor der Abgabe an dem Bild. Da das Bild halb zwischen einem Umzug entstanden ist, musste ich die Skizze durch meine Balkontür abpausen, da mein Leuchttisch irgendwo anders war. Bei der Colorierung mit Aquarell hat es besser geklappt, bis sich mein Rubbelkrepp dazu entschieden hatte, dass es das Papier gleich mit abreißt … Ich war dann fast soweit, noch mal neu zu starten, hatte mich dann aber doch dazu entschieden, es in Photoshop auszubessern – am Ende kann ich sagen, dass ich zufrieden bin, auch wenn ich heute etwas anders rangehen würde.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein aktuelles Projekt heißt Jobsuche, daneben versuche ich neues Merchandise zu zeichnen und meinen Shop endlich mal auf Vordermann zu bringen! Ansonsten möchte ich demnächst ein kleines Spendenprojekt für Tukane machen, da ich mich in die bunten Vögel verliebt habe.