Woche 52: Lisa Tegtmeier

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lisa Tegtmeier.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Da die mir zugeteilte Woche die Weihnachtswoche war, war die Idee zu dem Kalendermotiv sehr naheliegend: Es sollte eine typische Weihnachtssituation sein, entweder eine Familie, oder irgendetwas mit einem Tannenbaum. Ich mag es aber ganz gerne, wenn das Motiv dennoch etwas Unerwartetes enthält und mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist. Das habe ich versucht, durch das kleine Chaos in diesem Motiv und die Gestiken der Figuren zu erreichen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Als Erstes entwerfe ich eine Skizze. Darin versuche ich auszumachen, wo die einzelnen Elemente am besten platziert sind und wie die Komposition am Besten funktioniert. Ich zeichne hierbei auf dem iPad und schiebe die finale Skizze, also die Datei, wenn sie fertig ist, auf den Computer. Dort koloriere ich dann alles in Adobe Illustrator und lege mehrere Farbvarianten an. Am Ende muss ich mich nur noch zwischen den verschiedenen Varianten für ein finales Bild entscheiden.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an verschiedenen Kundenprojekten, über die ich nicht viel sagen darf. Ich freue mich jetzt aber auf ein paar entspannte Weihnachtstage, in denen ich hoffentlich mal wieder nur zum Spaß zeichnen und an freien Projekten arbeiten kann.