Woche 47: Vera Rehaag

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Vera Rehaag.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Mir wurde Woche 47 zugewiesen, also Mitte November. Da in dieser Woche nichts Besonderes passiert, habe ich mich auf den Wechsel der Jahreszeiten konzentriert. Es ist die Zeit, in der es kalt wird, Frost zum ersten Mal den Boden erfasst und die letzten Blätter von Herbstwinden weggeblasen werden. Es ist der Wechsel von Herbst zu Winter, die Zeit, in der mehr Schichten und dicke Winterschals aus dem Schrank kommen.

Ich wollte gern eine Personifizierung dieses Gefühls, diesen Wechsel der Zeiten darstellen… ich hab an so etwas wie Frau Holle gedacht. Da es generell sehr viel weibliche weiße Repräsentation gibt, entschied ich mich, eine Person of Colour ins Zentrum zu stellen.

Sie ist der Geist des Winters und die Mutter der Herbststürme… warm und freundlich wie Kerzenschein im dunklen Zimmer, wenn man in Decken gewickelt heißen Kakao trinkt – mächtig und stark, unnachgiebig die frostigen Zeiten bringend.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Tatsächlich habe ich in bereits in einer meiner ersten Skizzen nach vielem Nachdenken eine gute Basis gefunden. Meine ersten Schritte finden meist in meinem Skizzenbuch statt, ich brauche irgendwie dieses direkte und weniger CTRL+Z-mögliche, wenn ich Ideen auf Papier bringe.

Die Umsetzung begann in Procreate auf dem iPad. Mit der ausgearbeiteten Lineare fertig, habe ich dann, basierend auf der zuvor gewählten Hintergrundfarbe, die Farben der Figur und der Blätter festgelegt. Meine Technik umfasst eine Kombination aus Ebenen, in denen ich dann Details herausarbeite, Schattenebenen, um den Formen mehr Volumen zu geben und Ebenen für Lichtkanten und Elemente wie der Schneeflocke.

Um eine bessere Farbkontrolle zu haben (vor allem für Artworks wie dieses, die später in den Druck gehen sollen) habe ich es im Anschluss noch in Photoshop verfeinert und zum finalen Punkt gebracht.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich hab in diesem Jahr fünf Logopädie-Workbooks illustriert, und arbeite zur Zeit mit dem gleichen Verlag an einem weiteren Kinderbuch, um Kindern Geld zu erklären.

Außerdem arbeite ich an einem neuen Skillshare-Kurs, in dem es um Lippensynchronisation in 2D-Animation gehen wird.

Privat liegen bei mir momentan aus Zeitgründen quasi alle Dinge etwas flach, aber ich habe ein Musikvideo in der Röhre, für das ich bisher nur ein grobes Storyboard gezeichnet habe. Mein Skizzenbuch habe ich fast jeden Tag in der Hand, um meiner Hand etwas Abwechslung zu gönnen. Darin finden sich vor allem Charakter Designs und Skizzen für Illustrationen.