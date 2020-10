Woche 42: Daniela Schreiter

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Daniela Schreiter.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich spiele seit einiger Zeit wieder Dungeons and Dragons und mir war klar, dass ich ein Fantasy-Motiv zeichnen wollte, am liebsten mit Tieren in einem herbstlichen Wald. Ich habe mir vorgestellt, wie die Gruppe eine Spur verfolgt oder einen geeigneten Platz zum Übernachten sucht.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Vorskizze habe ich sehr klassisch auf Papier und mit Bleistift gezeichnet, der Rest wurde dann in Photoshop geinked und coloriert. (Leider habe ich keine Skizzen, ich werfe sie immer nach Fertigstellung weg bzw. nutze die Rückseite für weitere Skizzen oder als Einkaufszettel.). Beim Zeichnen habe ich noch den Witcher 3-Soundtrack gehört und viel Tee und Kekse verputzt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite gerade an verschiedenen neuen Sachen für meinen Shop und fange schon langsam mit meinem nächsten Comic-Projekt an (Lisa und Lio 2).

