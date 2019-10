Woche 40: Susann Hoffmann

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Susann Hoffmann.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich liebe Herbst und wollte die ultimative Gemütlichkeit abbilden. Für mich bedeutet das, sich auf der Couch mit einem guten Buch einkuscheln, eine heiße Tasse Tee oder Kakao dazu, Kuchen, und am besten noch eine schnurrende Katze in der Nähe. Nach ein paar verschiedenen Ansätzen habe ich das dann einfach ganz platt direkt abgebildet. :D

(Ja, auf dem Bild ist keine Couch. Aber dafür mein Lieblingssessel, den ich irgendwann besitzen werde.)

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist komplett am iPad in Procreate entstanden und wurde nur noch zum Schluss in Photoshop zusammengesetzt (wegen der Ebenenbegrenzung und weil Procreate damals noch keine Schnittmaskenfunktion hatte). Ich habe dazu mal ein paar Zwischenschritte rausgesucht.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell bereite ich mich darauf vor, nach Jahren mal wieder im Alleingang einen Zeichentrickkurzfilm zu produzieren – im Studium habe ich noch mehr animiert, aber der letzte Film ist schon wieder drei Jahre her, das wird also spannend und arbeitsintensiv. Thematisch wird es um die Zeit nach einer Trennung gehen – ein Thema, das sehr viele kennen dürften. ;)

Susann Hoffmann gibt es auch auf Instagramm.