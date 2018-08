Woche 33: Lisa Frühbeis

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lisa Frühbeis.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Es war August, und ich hatte im Lostopf wieder ein Sommermotiv gezogen, genau wie letztes Jahr. Ich kam gerade frisch von einem Wandertrip mit Freunden zurück – passend. Als Alpenkind wollte ich deswegen diesmal Sommer in den Bergen zeigen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe mir viele Fotos von unserem Wandertrip angeschaut und versucht, die Stimmung einzufangen. Das aufregendste waren die Farben – die sind natürlich am Berg immer sehr eindrücklich, und knifflig einzufangen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite an drei Projekten: My 100 days of strangelife erscheint vierwöchentlich im Tagesspiegel. Eine Kurzgeschichte ohne Worte wird gerade fertig und ich sitze am Drehbuch einer neuen Story.