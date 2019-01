Woche 3: Karoline Pietrowski

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karoline Pietrowski.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Winter heißt für mich immer: „Zeit für Wintersport!“ Snowboardfahren oder Skifahren gehören für mich einfach dazu und dürfen während keines Winters fehlen. Ein Winter ohne Wintersport ist für mich unvorstellbar, deswegen war das Motiv klar! Dieses Jahr habe ich mich allerdings dem Skifahren gewidmet (anders als letztes Jahr dem Snowboardfahren 😊).

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist digital auf meinem Cintiq 24HD in Adobe Photoshop mit Kyle Webster-Brushes entstanden, die Skizze allerdings analog auf der Couch in meinem Skizzenbuch. Die erste Version war „typisch blau“. Ich habe es allerdings im Nachhinein in meinen typischen Karo-Farben umgefärbt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Derzeit illustriere ich ein Memory-Spiel, was ich schon immer machen wollte. Neben diversen anderen Jobs möchte ich dieses Jahr mit einem VLOG auf meinem YouTube-Kanal starten. Also schaut ganz bald vorbei!