Woche 23: DOZERDRAWS

Das Kalendermotiv der Woche stammt von DOZERDRAWS.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Mit dem Monat Juni verbinde ich Festivals, Camping, warme und vor allem lange Abende mit Freunden. Diese Stimmung wollte ich mit meinem Motiv wiedergeben.

Wie ist das Motiv entstanden?



Zunächst habe ich meine erste Idee ganz klein auf einem Post-it skizziert, um grob Layout und Stimmung festzuhalten. Die zweite, detailliertere Skizze habe ich dann digital in Photoshop angefertigt. In diesem Schritt habe ich die Anordnung der einzelnen Figuren und Hintergrundelemente noch etwas angepasst. Auch die Ausarbeitung fand komplett in Photoshop statt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt:

Momentan arbeite ich an einer Comicreihe für Mad Cave Studios, die sich um eine Gruppe junger Erwachsener dreht, die kurz davor stehen, ihre langjährige Dungeons & Dragons-Kampagne zu beenden. Auch im richtigen Leben der fünf Freunde stehen einige große Änderungen an. Bei dem Projekt übernehme ich Character Design, sowie das komplette Interior Artwork. Die Story schreibt Jasmine Walls (@MythjaeComics).