Woche 22: Kirschvogelkantine

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kirschvogelkantine.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Das Motiv basiert auf einer Skizze, die ich auf dem Comicfestival in München gezeichnet hatte. Es ist stark von Hayao Miyazakis Filmen inspiriert, in denen sich Menschen- und Geisterwelt auf ganz natürliche Weise immer wieder berühren. Mir gefällt dieser Gedanke, also habe ich versucht, ihn auf meine Weise umzusetzen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist digital entstanden. Ich skizziere, zeichne, coloriere alles in Photoshop. Zum Schluss lege ich noch Schattierungen und Texturen über das fertige Bild und regle so lange an den Kurven herum, bis mir das Gesamtbild gefällt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Für die Helmholtz-Gemeinschaft zeichne ich seit 2014 den Wissenschaftscomic KLAR SOWEIT? (http://www.helmholtz.de/comic). Der Comic erscheint einmal im Monat unter CC BY Lizenz und setzt sich auf unterhaltsame Weise mit aktuellen Themen aus der Welt der Wissenschaft auseinander. Parallel dazu stecke ich seit Anfang des Jahres in Verhandlungen mit zwei Verlagen, um weitere Wissenschaftscomics und -bücher auf den Markt zu bringen. Ein langwieriger Prozess, aber ich bin überzeugt, dass am Ende zwei wunderbare Projekte herauskommen werden. Also drückt mir gerne die Daumen, dass sich alles nach Plan entwickelt! :)