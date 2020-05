Woche 20: Johanna Zabojnik-Ihla

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johanna Zabojnik-Ihla.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Kurz bevor ich das Bild gezeichnet habe, habe ich irgendwie über Kinderspiele nachgedacht, die ich früher draußen mit meinen Freunden oder meiner Schwester gespielt habe; also Seilspringen, Himmel und Hölle oder Gummitwist. Das hat mich so inspiriert, dass ich davon ein Bild malen wollte. Da ich mich daran erinnerte, dass wir teilweise bis in die lauen Mai-Abende hinein gespielt haben, wollte ich der Farbgebung auch einen entsprechenden Touch geben.

Wie ist das Motiv entstanden?



Zuerst mache ich eine Skizze auf dickem Papier und zeichne dann die Outlines mit schwarzem Brushpen darüber. Danach scanne ich die Illustration ein und bearbeite und koloriere sie mit Photoshop.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Moment probiere ich Rezepte für neue Rezept-Illustrationen aus und warte auf Drucke von Stadtkarten, die ich in Karlsruhe verkaufen kann.