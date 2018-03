Frisch aus der Druckerei: Februar 2018

Niloo, Kigeki, mrs. frollein, Slinga: Alles aus der Onlinewelt bekannte Namen junger einheimischer Comiczeichnerinnen, die jetzt auch erste Bücher vorlegen. Auf deren Covern stehen allerdings die Klarnamen der Künstlerinnen. Welche Comicnovitäten es sonst noch gab im vergangenen Monat, erfahrt ihr in unserem Überblick.

HIGHLIGHT DES MONATS

Der Splitter-Verlag bringt das Debüt der Zeichnerin Frauke Berger alias Kigeki, die kürzlich ihren Illustrations-Bachelor an der FH Münster gemacht hat. Im Auftaktband des auf zwei Alben ausgelegten Comics Grün werden wir auf einen ehemals blühenden Planeten entführt, der wegen anhaltender Dürre immer mehr zum Wüstenplanet wird und dessen Bewohner nun auch noch von einer Seuche dezimiert werden. Die Protagonistin Lis, eine Nomadin, begibt sich auf die Reise, um der Krankheit zu entfliehen. Auf den ersten Blick sticht hier das äußerst schicke Artwork ins Auge, das an Vorbilder wie Moebius und Miyazaki oder deren moderne Epigonen wie Brandon Graham erinnert. [Leseprobe]

★

EIGENPRODUKTIONEN

Als Fil im Jahr 2015 seinen Dauerbrenner Didi & Stulle beendet hat, wurde beim Berliner Stadtmagazin Zitty ein Comicplatz frei. Diesen füllt seitdem Hannes Richert jede Woche mit seinen Comics für den gehobenen Pöbel. Bei der Edition Moderne ist nun ein erster Sammelband dieser absurden Großstadtepisoden erschienen. Passt gut ins Regal neben Katz & Goldt. [Leseprobe]

Gleich vier neue Comics sind im Jaja Verlag erschienen, zum Beispiel der neue Langcomic von Maximilian Hillerzeder, der 2015 für Als ich mal auf hoher See verschollen war den ICOM-Independentpreis gewonnen hat. Sein neues Werk Maertens ist eine Krimikomödie um einen Krimi- und Rätselfan, der wider Willen zum Detektiv wird und einen Entführungsfall zu lösen hat. [Leseprobe]

Jan Vismann legt nach dem Erstling Nomaden (2015) seinen zweiten Comic bei Jaja vor: Für Hutta hat er sich von Henry David Thoreaus Buch Walden inspirieren lassen, in dem dieser sein Leben in einer selbstgebauten einsamen Waldhütte beschreibt. Auch die beiden Freunde Jan und Locke, die Hauptfiguren von Hutta, haben diesen Traum und beginnen, eine Hütte im Wald zu bauen. [Leseprobe]

Die aus Luxemburg stammende Valérie Minelli dürfte Social-Media-Usern eher unter dem Pseudonym „mrs.frollein“ bekannt sein. Auf ihrem Instagram-Account lesen zehntausende Follower ihre kurzen schwarz-weißen Comicstrips, in denen niedliche Figuren skurrile, teils autobiografische Alltagsepisoden erleben. Ihr Buch Neben der Spur ist nun eine Sammlung dieser „Episoden aus Kunststudentenalltag, Haushalt und Liebes-Beziehung“ (so die Beschreibung des Verlags). [Leseprobe]

Ebenfalls fünfstellige Abonnentenzahlen bei Instagram hat die Leipzigerin Lea Wagner alias Slinga. Ihr erster Langcomic heißt Ich kaufe ein A und möchte lösen und seine Hauptfiguren sind: Regenwürmer! Diese haben die Aufgabe, eine menschliche Leiche zu verwerten, wollen aber lieber den dahinterliegenden Kriminalfall lösen. [Leseprobe]

Johanna Baumann alias Schlogger präsentiert auf ihrem Blog schon seit geraumer Zeit immer wieder sogenannte Gehirnfürze. Meist sind das kleine Philosophien des Alltags, kurze Betrachtungen zu Nebensächlichkeiten des Lebens in Comicform. Oder, wie es der Untertitel der nun im Buchformat bei Popcom erschienenen Sammlung nennt: „Kleine Comics über das Leben im Speziellen, im Allgemeinen und den ganzen anderen Quatsch“. [Leseprobe]

Die Marburger Metalband Samsas Traum hat schon im letzten Jahr mit den Trauma Tales eine kleine Comicreihe zu ihren Songs produziert. Nun hat der Kopf der Band, Alexander Kaschte, zusammen mit dem polnischen Zeichner Jaroslaw Gach den Comic Der Junge lebt im Brunnen geschaffen. Die märchenhafte Story um ein Mädchen, das im Wald einen Wunschbrunnen findet, in dem ein Junge lebt, wurde in einem aufwändigen Format gedruckt und kann über Kaschtes Selbstverlag Insektenhaus bezogen werden.

Bei Egmont Manga gibt man einem weiteren einheimischen Nachwuchstalent eine Chance: Die Kölnerin Niloo alias Mateja Pogacnik hat mit dem Zweiteiler Mein erstes Mal eine klassische Teenager-Romanze mit zuckersüßem Artwork geschaffen. [Leseprobe]

Den in Nürnberg lebenden Zeichner Jeff Chi kennt man unter anderem von seinen Beiträgen in Anthologien wie Mondo oder Jazam. Mit dem Heft Das große Wasser hat er ein chinesisches Märchen adaptiert. Der Comic entstand als Semesterarbeit für Chis Studium und kann beim Künstler selbst erworben werden [Infos + Leseprobe].

★

EUROPÄISCH

Ende März kommt The Death of Stalin ins Kino, eine prominent besetzte britische Politsatire von Regisseur Armando Iannucci (Veep). Schon Anfang des Jahres kam der Film in die Schlagzeilen, weil dem Film in Russland die Aufführungserlaubnis entzogen wurde, nachdem ihn nationalistische Kräfte als beleidigend empfunden haben. Weniger Beachtung fand dabei, dass der Film auf einer Comicvorlage beruht, nämlich dem französischen Albenzweiteiler La Mort de Staline von Fabien Nury (Silas Corey, Tyler Cross) und Thierry Robin (Der kleine Weihnachtsmann). Bei Splitter erscheint die komplette Geschichte, die von absurden Wirrungen des sowjetischen Staatsapparats nach dem Ableben von Diktator Josef Stalin erzählt, in einem Band. [Leseprobe]

Die auf drei Ausgaben angelegte Albenreihe Erinnerungen an den globalen Bürgerkrieg (Splitter-Verlag) ist nach Der Schimpansenkomplex und Pelikan Protokoll bereits die dritte Comicserie, für die Szenarist Richard Marazano mit Zeichner Jean-Michel Ponzio zusammenarbeitet. Die Inhaltsbeschreibung ihres neuesten Werkes liest sich auf den ersten Blick wie ein klassisches Sci-Fi-Motiv, das bereits von vielen anderen Kreativen vor ihnen benutzt wurde: In einer nicht all zu fernen Zukunft ist die Gesellschaft tief gespalten und die wenigen Reichen und Mächtigen leben abgeschottet in Enklaven, von wo aus sie die restliche Bevölkerung klein halten und kontrollieren. [Leseprobe]

Wer schon ein paar Comics aus der Feder des Szenaristen Jim (i.e. Thierry Terrasson) gelesen hat, wundert sich wenig über den Titel seines neuen Comics, Die Erektion. Schließlich kreist sein Werk fast immer um sexuelles Begehren und geheime Sehnsüchte. Seine neueste Geschichte, gezeichnet von Lounis Chabane, erscheint bei Splitter in zwei Bänden und beginnt mit einem Abendessen zweier nicht mehr ganz junger Paare, bei dem einiges ins Wackeln gerät. [Leseprobe]

Schreiber & Leser erweitert sein Portfolio mit Werken von Andreas (Capricorn): In der Kurzgeschichtensammlung Privatdetektiv Raffington Event sind zehn Miniaturkrimis um den namensgebenden rundlichen Detektiv versammelt, der sich auf ungewöhnliche Fälle spezialisiert hat (ursprünglich eine Nebenfigur in Andreas‘ Serie Rork). Sie stammen aus den 1980er Jahren und sind 1992 schon mal in einem Album der Reihe „Carlsen Lux“ erschienen. [Leseprobe]

Das Team der langlebigen Serie Jessica Blandy, Jean Dufaux und Renaud, schuf zwischen 2005 und 2008 den Albendreiteiler Venus H., einen erotischen Thriller um ein Escort-Netzwerk, den Schreiber & Leser in einer Gesamtausgabe auf Deutsch veröffentlicht. [Leseprobe]

Von der belgischen Abenteuerserie Wayne Shelton von Jean Van Hamme und Thierry Cailleteau sowie Zeichner Christian Denayer erschienen zwischen 2002 und 2013 neun Alben bei Comicplus. Nun beginnt der All Verlag mit einer Gesamtausgabe, die mit dem ersten Zyklus, den Originalalben 1-3, beginnt und am Ende alle 13 Ausgaben der Serie umfassen soll. [Leseprobe]

Deutlich weiter in der frankobelgischen Comichistorie zurück geht Salleck Publications mit der Gesamtausgabe von Die Biber-Patrouille. Älteren Semestern ist diese Serie von Jean-Michel Charlier (Blueberry) und Mitacq, die von 1954 bis 1993 im Magazin Spirou lief, als Die blauen Panther bekannt. Erzählt werden die Abenteuer einer Pfadfindertruppe. [Leseprobe]

Der Spanier José Munuera hat schon etliche Comics der Reihe Spirou & Fantasio gezeichnet, jetzt widmet er sich in dem Sonderband Zyklotrop – Die Tochter des Z dem Bösewicht dieser Serie. Darin muss sich der finstere Wissenschaftler mit einer pubertierenden Tochter herumschlagen. Bei Carlsen erscheint das Album als Auftakt zur Spinoff-Reihe Spirou präsentiert, was noch weitere ähnliche Titel erwarten lässt. [Leseprobe]

Es gibt wieder Zuwachs bei den zahlreichen Nebenreihen der Lustigen Taschenbücher: Nach den Themen-Editionen LTB History und LTB Fantasy kommt nun die Science Fiction zu ihrem Recht. In LTB Galaxy gibt es in sechs Bänden, die alle zwei Monate erscheinen, jede Menge Geschichten, in denen es die Entenhausener Disney-Figuren ins All verschlägt.

★

AMERIKANISCH

Der blinde Marvel-Held Daredevil ist zurück bei Panini und bekommt es in dem Band Daredevil – So finster die Nacht mit einem Serienkiller zu tun. Die Story entstammt dem jüngsten Run des Autoren Charles Soule, bei dem Matt Murdock mit einem neuen Kostüm und einem Sidekick an der Seite wieder in seiner Heimatstadt New York operiert. Goran Sudzuka, Chris Samnee und Ron Garney sind als Zeichner mit an Bord.

Marvel möchte mit seinen großen Helden noch stärker als bisher in den asiatischen Comicmarkt vordringen. Dazu hat man 2016 mit dem südkoreanischen Verlag Daewon C.I. kooperiert und die Geschichte Avengers K ins Leben gerufen. Die ist eine Art Manhwa-Adaption der klassischen Konfrontation der Avengers mit dem Androiden Ultron. Inszeniert wird das Ganze von südkoreanischen Künstlern im entsprechenden Stil. [Leseprobe]

Die Klonsaga schlug in den 90er Jahren hohe Wellen unter den Lesern der damaligen Spider-Man-Comicreihen. Immerhin bekam es Peter Parker darin mit mehr als nur einem Klon von sich selbst zu tun. Einer davon wurde für einige Zeit sogar als der „echte“ Spidey deklariert. Eben jener Ben Reilly tritt nun nach den Ereignissen der kürzlich veröffentlichten Storyline „Klonverschwörung“ wieder mit seinem klassischen Kostüm auf den Plan und seine aktuelle Soloreihe, Ben Reilly: Scarlet Spider, wird von Panini in Sonderbänden publiziert. Mit Peter David und Mark Bagley zeichnen zwei alte Hasen, die schon in den 90ern für Marvel aktiv waren, verantwortlich.

Direkt an die drei Panini-Bände mit dem Silver Surfer-Run von Dan Slott und Michael Allred schließt der Silver Surfer Megaband an. Der enthält die komplette Nachfolgereihe, die inhaltlich die zuvor veröffentlichten deutschen Ausgaben fortführt. Damit verlässt ein Kreativteam die Serie, das ihr mit einer bunt-poppigen Grafik und einem unkonventionellen Storytelling einen äußerst bemerkenswerten Anstrich verpasst hat. Ob man Slotts und Allreds eigenwillige Interpretation des kosmischen Marvel-Surfers nun mag oder nicht, ihr Run wird in Erinnerung bleiben.

In einer neuen Sonderbandreihe sucht sich der außerirdische Symbiont Venom, der einst mit Spider-Man verschmolz und später zu einem seiner größten Feinde wurde, einen frischen Wirt. Den findet er im kriminellen und skrupellosen Lee Price. Natürlich treten in den von Mike Costa, Gerardo Sandoval und Iban Coello zu Papier gebrachten Geschichten auch einige bekannte Marvel-Gesichter auf, die mit der Vergangenheit Venoms verbandelt sind. [Leseprobe]

Die Reihe X-Men: Blue ist das ideelle Gegenstück zur Serie X-Men: Gold, die im Monat zuvor bei Panini gestartet ist. Das blaue X-Team, hier inszeniert von Autor Cullen Bunn, setzt sich aus den fünf ursprünglichen, aus der Vergangenheit stammenden Gründungsmitgliedern zusammen. Allerdings werden diese hier nicht von Charles Xavier, sondern von Magneto als Mentor unterstützt. [Leseprobe]

Panini erweitert mit Marvel Kids: Avengers sein Programm an Marvel-Titeln, die bevorzugt für eine jüngere Leserschaft gedacht sind und in Form großformatiger Softcover-Alben erscheinen (zuvor gab es Comics zu Spider-Man und zu den Guardians of the Galaxy). Enthalten sind im Avengers-Band die ersten beiden Ausgaben der von Jeff Parker und Manuel Garcia betreuten US-Serie Marvel Adventures: The Avengers. [Leseprobe]

Weil sich am Horizont der spektakuläre Kinofilm Avengers: Infinity War abzeichnet, in den alle bisherigen Kapitel des Marvel Cinematic Universe mehr oder weniger münden, nutzt Panini die Gelegenheit und präsentiert das dazu passende Lesematerial. So wird nicht nur die grobe Comicvorlage Infinity Gauntlet neu aufgelegt, eine legendäre Storyline, in der Oberschurke Thanos mit den Infinity-Steinen die Welt vernichten will, sondern man veröffentlicht auch gleich die beiden direkten Nachfolger Infinity War und Infinity Crusade. Das eine Sequel war in deutscher Sprache zuvor noch nie an einem Stück zu lesen, das andere ist sogar völlig neu hierzulande. Alle drei je 260 Seiten dicken Teile der kosmischen Infinity-Saga von Autor Jim Starlin kann man auch als limitierte HC-Ausgaben in einem Schuber versammelt erwerben.

Julie und Shawna Benson sind vor allem als Drehbuchautorinnen bekannt, u.a. für die TV-Serie The 100. Gemeinsam schreiben die Schwestern aber auch die neue Serie mit Batgirl und den Birds of Prey, deren vorherige Einzelreihen jeweils von Panini in Megabänden abgedruckt wurden. Dieses Format kommt nun auch bei Batgirl und die Birds of Prey zum Einsatz. Der erste Megaband mit Huntress, Black Canary, Batgirl und Co. enthält die ersten 13 US-Ausgaben. [Leseprobe]

Batman hat bekanntlich schon seit Längerem einen Sohn. Seit dem „Rebirth“ des DC Universums kann auch Superman einen Sprössling aufweisen. Was läge also näher, den beiden Nachkommen der legendären Superhelden eine gemeinsame Comicreihe zu geben? Und so dürfen Damian Wayne als Robin und Jonathan Kent als Superboy gemeinsam Abenteuer bestehen. Super Sons wird geschrieben von Peter Tomasi und kommt mit Zeichnungen von Jorge Jimenez und Alisson Borges. [Leseprobe]

Marc Andreyko, Aaron Lopresti und Rodney Buchemi zeichnen für die Miniserie Der Tod von Hawkman verantwortlich, die Panini komplett in einem Band veröffentlicht. Wie die Geschichte für den Helden Hawkman, der hier Adam Strange dabei hilft, die Vernichtung dessen Heimatplaneten zu ergründen, ausgeht, deutet der Titel ja bereits publikumswirksam an. Die Geschichte ist gleichzeitig aber auch für das nahende Großevent „Batman Metal“ wichtig, da sie dafür quasi als Prolog dient. [Leseprobe]

Joe Hills und Gabriel Rodriguez’ prämierte Horror-Story Locke & Key ist zwar eigentlich abgeschlossen, mit dem Band Locke & Key: Himmel und Erde (Panini) gibt es aber trotzdem einen kleinen Nachschlag. Dieser beinhaltet drei von der Haupterzählung unabhängige Kurzgeschichten aus der zuvor etablierten Welt. Auch dieser erneute Ausflug ins Reich der magischen Schlüssel wird vom Stammkreativteam Hill und Rodriguez inszeniert.

Aus Robert Kirkmans Verlagsschmiede Skybound entstammt die von Cross Cult publizierte Serie Extremity von Autor Daniel Warren Johnson und Zeichner Mike Spicer. Der Comic spielt in einer dystopischen, Mad Max-artigen Welt, in der diverse Clans miteinander Krieg führen. Im Zentrum steht dabei eine junge Frau, die blutige Rache an den Mördern ihrer Mutter nehmen will. [Leseprobe]

Vom Argentinier Ariel Olivetti gab es bei Panini schon einiges zu sehen, vor allem seine Arbeiten für Marvel (u.a. Punisher War Journal). Nun kommt in Paninis Albenschiene ein Einzelband namens Brutal Nature heraus, geschrieben von Olivettis Landsmann Luciano Saracino und ursprünglich in ihrer argentinischen Heimat erschienen. Der Comic spielt zur Zeit der Eroberung Südamerikas durch die Spanier und wird aus der Sicht eines jungen Ureinwohners erzählt, der sich mit Hilfe von Tiermasken in eben solche Tiere verwandlen kann. [US-Preview]

Ursprünglich bei Tokyopop USA erschienen, ist Starcraft: Frontline eine vierbändige Anthologiereihe mit vielen einzelnen Manga-Stories von diversen Zeichnern. Die Serie, die vor vielen Jahren auch vom deutschen Tokyopop-Ableger herausgebracht wurde, basiert auf dem erfolgreichen Strategie(Video)-Kriegsspiel Starcraft. Bei Manga Cult legt man die längst vergrifffenen vier Ausgaben nun im kurzen Zeitraum komplett neu auf. [Leseprobe]

Im März kommt der zweite Pacific Rim-Film in die Kinos und wie schon beim ersten Teil veröffentlicht Cross Cult einen Comicband zu dem Action-Franchise. Die vierteilige, von Legendary Comics herausgegebene Miniserie Pacific Rim: Tales from the Drift erzählt von einem bislang unbekannten Jaeger-Team, das mit seinem riesigen Mech-Roboter gegen Kaiju-Monster antritt. Geschrieben wurde die Comicgeschichte von Drehbuchautor Travis Beacham zusammen mit Joshua Hale Fialkov, die Zeichnungen kommen von Marcos Marz. [US-Preview]

bsv Hannover baut sein Golden-Age-Programm weiter aus: Planet Comics erschien in den 1940er Jahren beim US-Verlag Fiction House und bot süffige Science-Fiction-Kurzgeschichten. Die deutschsprachige Ausgabe erscheint in kleiner Sammlerauflage in rascher Folge: Heft 1 und 2 sind schon zu haben, im März folgen die nächsten beiden.

★

ASIATISCH

Wer eher ungewöhnliche Mangalektüre sucht, könnte mit Chiisakobee – Die kleine Nachbarschaft (Carlsen Manga) auf seine Kosten kommen. In dieser dreibändigen Adaption eines Romans aus den 1950er Jahren erzählt Zeichner Minetaro Mochizuki (Dragon Head) eine humorvoll-melancholische Familiengeschichte um einen Zimmermann, der nach dem Tod seiner Eltern in deren Haus zurückkehrt und dort auch noch eine alte Freundin sowie fünf Waisenkinder aufnimmt.

In Yusei Matsuis skurrilem Manga Assassination Classroom unterrichtet ein Monster, das die Erde jederzeit vernichten könnte, eine Schulklasse und fordert die Kinder auf, einen Weg zu finden, ihn zu töten. Jetzt startet bei Carlsen mit Korosensei Quest! eine Spin-Off-Reihe, die im Prinzip die gleiche Handlung noch einmal aufrollt. Nur sind in der von Kizuku Watanabe und Jo Aoto stammenden Geschichte die Schüler Figuren in einem Fantasyspiel und ihr tödlicher Lehrer ein Dämonenkönig.

Und noch einen Spin-Off-Titel gibt es bei Carlsen Manga zu entdecken: Der Einzelband Triage X Tribute beinhaltet Kurzgeschichten diverser Zeichner, die als Hommage an Shōji Satōs Action-Reihe Triage X, in der eine Geheimorganisation auf inoffiziellem Wege Verbrecher zu Strecke bringt, entstanden.

Mit Requiem of the Rose King (Carlsen Manga) liefert die Japanerin Aya Kanno (Otomen) ein düster-poetisches Werk ab. Die Manga-Reihe ist an historische Erzählungen sowie die Stücke William Shakespeares angelehnt und handelt von den Jugendjahren Richard III., des späteren Königs von England. [Leseprobe]

Masahiro Ikeno führt den Leser mit seinem Deutschlanddebüt, der Actionserie Sugar Dog (Tokyopop), in ein vermeintlich ruhiges Küstenstädtchen. Dort gibt es neben beschaulichen Cafés mit ihren süßen Verführungen aber auch eine geheime Gangsterbande, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle anderen Gangs auszulöschen. [Leseprobe]

In Tokyopops Shojo-Schiene gibt es den Auftaktband zur Serie Mikamis Liebensweise von Hiro Aikawa [Leseprobe] sowie den neuen Romance-Einzelband Ein bittersüßer Winter von Chiyori [Leseprobe].

Und selbstverständlich erschienen dort im Februar auch neue Manga aus dem Boys-Love-Genre, nämlich die One-Shots Das Funkeln der goldenen Fische von Waka Sagami [Leseprobe] und Servant & Lord von Lo und Lorinell Yu [Leseprobe].

★

SEKUNDÄRLITERATUR

Dem deutschstämmigen Comicpionier Rudolph Dirks, dessen Zeitungsstrip Katzenjammer Kids zu den frühen Erfolgen des Mediums gehört, ist eine Ausstellung gewidmet, die zur Zeit in seiner Geburtsstadt Heide in Schleswig-Holstein zu sehen ist. Beim Ch.A. Bachmann Verlag erscheint dazu der Katalog Rudolph Dirks – Zwei Lausbuben und die Erfindung des modernen Comics.

Niloo, Kigeki, mrs. frollein, Slinga: Alles aus der Onlinewelt bekannte Namen junger einheimischer Comiczeichnerinnen, die jetzt auch erste Bücher vorlegen. Auf deren Covern stehen allerdings die Klarnamen der Künstlerinnen. Welche...