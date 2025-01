Woche 4: Andreas Schuster

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Andreas Schuster

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Meine erste Idee war, etwas mit guten Vorsätzen zu machen. Ende Januar scheint zumindest bei mir die Zeit zu sein in der die dann endgültig Baden gehen. Deshalb war es zu Anfang so etwas:

Panel 1: Silvester, man feiert mit den Vorsaetzen, MEHR SPORT, KEIN ZUCKER etc. und alle sind begeistert:

Und dann PANEL 2, Ende Januar, die Vorsätze klingeln und man versteckt sich hinter dem Sofa, weil man die Schnauze voll hat, „Gut“ zu sein:

Als ich das dann aber mal gedruckt hab, war klar, dass es schwer lesbar wird und ein einfaches Motiv besser klappt. Ich hatte auch einfach Lust, ein paar knuffigere Tiere zu zeichnen. Deshalb dann eher eine Illu ohne viel Lesen und Verstehen. Die erste Skizze sah dann so aus:

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Skizzen mache ich oft in Procreate, auf dem IPAD, die richtige Arbeit passiert dann am Schreibtisch mit dem Cintiq und Mac, in Photoshop. Ich hatte auch zwei Motive, weil ich nicht sicher war, WIEVIEL Detail auf den Kalender kann.

Motiv 1, knalliger und näher dran:

Und dann zwei:

Meine Kinder und sonstige Befragten mochten zwei lieber, also war es dann Nummer 2!

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich zeichne monatlich zwei Comics: COMIC Nummer 1 ist KLARA UND ANTON für das PRIMAX MAGAZIN, ein Comic, den ihr umsonst in jeder VR Bank bekommt! Da schreibe und zeichne ich die Stories seit über zwei Jahren und es sind (ohne mich selbst zu loben) sehr nette Kindercomics, die tolle Abenteuer und Gags haben!

Der Zweite Comic an dem ich arbeite ist TOBY AND THE PIXIES für das Englische PHOENIX MAGAZINE. Zusammen mit James Turner mache ich da seit mehr als vier Jahren TOBY AND THE PIXIES, ein super lustiger Comic mit magischen Pixies, die das leben eines 12-jährigen Jungen sehr schwer machen, zur Unterhaltung der Leser natürlich.

Die zweite Graphic-Novel-Collection kommt dieses Jahr raus und ich sitze gerade an Comics, die dann in Band 5 erscheinen werden. In Deutschland kann man das wöchentliche Magazin nicht abonnieren. Aber die Graphic-Novel-Sammlung gibt es auf Amazon!

Toby and the Pixies: Worst King Ever! (a Phoenix Comic Book): Amazon.co.uk: Turner, James, Schuster, Andreas: 9781788452960: Books

Und weil das nicht genug Arbeit ist, mache ich auch AUTO BIO Comics, die man bequem auf INSTAGRAM lesen kann:

https://www.instagram.com/schusterandreas/?hl=en

Themen wie „Meine Frau hört nicht auf, Steine zu sammeln wenn wir spazieren gehen!“ oder „Warum tropft es in meinem Badezimmer von der Decke?“ werden dann unterhaltsam aufgearbeitet.

Danke fürs Lesen!