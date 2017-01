Ms. Marvel 1

Geht eine neue Superheldenserie an den Start, wird dies äußerst selten von Mainstream-Medien begleitet. Im Fall von Ms. Marvel überschlugen sich diese jedoch schon lange vor Serienstart mit Meldungen darüber, dass die Titelfigur in diesem Fall eine muslimische Superheldin sein würde. Fast war man ob des Rummels versucht zu glauben, die neue Ms. Marvel sei der erste muslimische Zuwachs für die Superheldenriege amerikanischer Comicgroßverlage.

Dabei sauste bei Marvel schon seit den frühen 1980ern der – zugegeben arg stereotype – Arabian Knight mit Turban und magischem Krummsäbel auf seinem fliegenden Teppich umher. (Erst in seiner dritten Inkarnation 2006 durfte er sich endlich etwas zeitgemäßer kleiden.) Unter den unzähligen X-Men-Mutanten tummelt sich zudem seit 2002 auch die Niquab-tragende Afghanin Sooraya Qadir alias Dust, und ihrer Mutanten-Kollegin M wurde von Autor Peter David nachträglich ein muslimischer Hintergrund gegeben. DC hingegen schickte mit Simon Baz, einem Amerikaner libanesischer Abstammung, 2012 die erste muslimische Green Lantern in den Ring, nachdem bereits ein Jahr zuvor der algerisch-französische Superheld Nightrunner Batman beim Schurken-Verkloppen in Paris unterstützen durfte.

Das sind zugegebenermaßen weder beeindruckend viele noch sonderlich bekannte Figuren – und eine eigene Serie wurde keiner von ihnen zuteil. Ebenso wenig der Name einer altgedienten Superheldin, der auch noch den Verlagsnamen enthält. Insofern ist die Medien-Aufgeregtheit durchaus verständlich. Die Figur, die damit von Anfang an eine Menge Aufmerksamkeit und Erwartungen auf ihre schmalen Schultern aufgebürdet bekam, ist die sechzehnjährige Jugendliche Kamala Khan, Tochter pakistanischer Einwanderer, die mit ihrer Familie in Jersey City lebt. Sie ist nerdig, schreibt Superhelden-Fanfiction, verehrt die Rächer und vor allem die Heldin Captain Marvel (die früher mal Ms. Marvel hieß). Soweit, so sympathisch.

Dass es in diesem Comic nicht darum gehen solle, was es bedeutet, Muslim, Pakistani oder Amerikanerin zu sein, betonte die verantwortliche Redakteurin Sana Amanat in einer Pressemitteilung. „Das sind nur die kulturellen Eckpunkte, welche die sich ständig verändernde Welt, in der wir leben, reflektieren sollen. Letztendlich ist dies eine Geschichte darüber, was es bedeutet jung zu sei, mit den großen Erwartungen anderer an sich konfrontiert zu werden und wichtige Entscheidungen für sich zu treffen.“

Im ersten Sammelband mit den Abenteuern der neuen Ms. Marvel bleiben diese guten Absichten jedoch etwas auf der Strecke. Denn es wird trotz der obigen Beteuerung einfach übermäßiges Gewicht auf die Tatsache gelegt, dass Kamala Muslim und pakistanischer Abstammung ist – und wie sehr sie damit hadert. Sie würde gerne ihr versagtes Schweinefleisch kosten, langweilt sich im samstäglichen Moscheeunterricht und gerät immer wieder mit ihren stereotyp-konservativen Eltern aneinander. Autorin G. Willow Wilson, die als Studentin zum Islam konvertiert ist und einige Jahre in Ägypten verbrachte, schwingt voll guter Absicht leider zu sehr den narrativen Holzhammer. Weniger wäre mehr gewesen. Es gibt zwar ein paar gelungene Differenzierungen, wie der Umstand, dass Kamalas ultrareligiöser Bruder mit seinen Frömmeleien sogar den Eltern auf den Nerv geht, aber insgesamt ist die Fixierung auf diese Aspekte zu stark.

Doch nimmt man andererseits Kamalas kulturell-religiösen Hintergrund weg, bleibt kein sonderlich interessanter oder gar herausragender Comic übrig: Ein etwas linkisches, sympathisches Nerd-Mädchen erhält, nachdem die Stadt in mysteriösen Nebel getaucht wird (Terrigen-Nebel, um genau zu sein; erfahrene Marvel-Leser wissen, was das für die Figur bedeutet), Superkräfte. Um genau zu sein: Sie kann ihre Gliedmaßen strecken und verformen sowie ihren ganzen Körper vergrößern und schrumpfen. Also ein wenig originelles und beliebig wirkendes Amalgam der Kräfte altbekannter Helden. Das wird auch nicht dadurch interessanter, dass die gestaltwandlerischen Kräfte vermutlich als Metapher für die Jugendzeit gedacht sind, in der sich Menschen eben verbiegen, verändern und ausprobieren. (Warum Kamala nach Kontakt mit dem Nebel vorübergehend nicht nur das Aussehen, sondern auch das alte Kostüm der von ihr verehrten Ex-Ms. Marvel Carol Danvers bekommt, bleibt dabei übrigens ziemlich schleierhaft.) Sie vollbringt im Anschluss gleich ihre erste Heldentat und weil Kamala Superhelden so toll findet, wird sie halt auch eine. Eine größere Motivation fehlt hier leider genau so sehr, wie spannende Herausforderungen oder interessante Antagonisten für die Neu-Heldin. Dass einer ihrer Gegner „I’m a bad guy“ auf seinem Hemd stehen hat, ist natürlich witzig gemeint, spiegelt aber ironischer Weise zugleich diese Einfallslosigkeit wider.

Was andere Autoren von Superheldenserien um jugendliche Protagonisten, wie Brian Michael Bendis mit Ultimate Spider-Man oder Brian K. Vaughan mit Runaways, erfolgreich geschafft haben – den Leser am Kragen zu packen und in das sich auf den Kopf stellende Leben der Junghelden reinzuziehen – gelingt Wilson trotz ein paar guter Ansätze nicht. Dazu wirkt alles eine Spur zu didaktisch und der Geschichte fehlen Antriebskraft und ein roter Faden. Es mag jedoch gut sein, dass jugendliche LeserInnen, an die sich dieser Comic mit Sicherheit hauptsächlich richtet, sich weniger daran stoßen und trotz dieser erzählerischen Mängel in der leichtfüßigen Coming-of-Age-Geschichte der ansprechenden Hauptfigur aufgehen.

Für die Umsetzung von Wilsons Script zeichnet mit Adrian Alphona immerhin jener Künstler verantwortlich, der schon Vaughans Runaways erfolgreich in Szene setzte. Sein Stil hat sich weiterentwickelt, ist weniger glatt, sondern lockerer, skizzenhafter und lebendiger, inklusive handgezeichneter Panels. Das kommt der Hauptfigur zugute, die umso mehr als quirliger und teils tollpatschiger Teenager erscheint und nicht wie ein erwachsenes Mannequin, wie es im Superheldengenre allzu häufig der Fall ist. Die unzähligen witzigen Details und schrägen, funny-artigen Figuren, mit denen Alphona sie in den Panels oft umgibt, sind zwar vergnüglich anzusehen, wollen jedoch nicht immer zum zwar humorvollen, aber doch semi-realistischen Ton, den die Autorin anschlägt, passen. Selbst Figuren aus dem Hauptensemble wie Kamalas Vater und Bruder wirken in manchen Bildern auf irritierende Art wie verzerrte Karikaturen. Auch Kamalas Kräfte harmonieren nicht so ganz mit Alphonas Zeichenstil: Oft sehen ihre vergrößerten Hände oder verlängerten Gliedmaßen eher nach Perspektivproblemen des Künstlers als nach einer Superkraft aus.

Der große Wurf ist dieser Sammelband mit den ersten fünf Ms. Marvel-Ausgaben plus einer Kurzgeschichte insgesamt also nicht. Was unterm Strich bleibt, ist aber ein gewisser Charme und eine sympathische Hauptfigur mit Potenzial für bessere und packendere Geschichten. Wenn es dabei gelingt, Kamala zuerst als Teenage-Superheldin, die unter anderem auch Pakistani und Muslim ist, darzustellen und nicht als muslimische Superheldin mit Migrationshintergrund vorzuführen, wäre schon einiges gewonnen. Damit lassen sich vielleicht nicht so tolle Schlagzeilen machen, aber der Comicserie und dem eigentlichen Gedanken dahinter würde es ungemein helfen.

Sehr gut gemeint, aber (noch) nicht wirklich überzeugend



PS: Dass Panini für diesen Band das eher generische Superheldin-post-herum-Cover von Ms. Marvel #3 anstatt des viel gelungeneren Hingucker-Covers von Ms Marvel #1 verwendet hat (das wenigstens für die Variant-Ausgabe zum Einsatz kam), halte ich für eine marketingtechnische Fehlentscheidung. Gerade das letztere, superhelden-untypische Cover könnte eine junge weibliche Zielgruppe ansprechen, die diesen Comic wahrscheinlich zu schätzen wüsste.

Ms. Marvel 1: Meta-Morphose

Panini, 2015

Text: G. Willow Wilson

Zeichnungen: Adrian Alphona

Übersetzung: Carolin Hidalgo

124 Seiten, farbig, Softcover

Preis: 16,99 Euro

ISBN: 978-3957983381

