DongHuaChun Friseursalon

Chen Xiao-Huas Friseursalon ist ein bisschen wie der Tabakladen aus Wayne Wangs Film Smoke von 1995. Es mag nicht der angesagteste Ort der Stadt sein, aber es ist einer dieser Orte, an dem sich Lebenslinien kreuzen und mitunter die Richtung wechseln. Die Kinder der Stadt glauben ja, dass es dort spukt, aber das ist deren Unsinn. In Wirklichkeit leisten hier nur ein paar junge Menschen ihren einfachen Dienst an der Gesellschaft: Den Leuten die Haare zu schneiden.

Tatsächlich fängt Ruan Guangmins Geschichte auf den ersten Farbseiten mit der Idylle der gemeinsamen Arbeit an, um dann in Rückblenden aufzuzeigen, wie steinig der Weg dorthin war. Denn bevor die drei Protagonisten Chen, A-Dun und Yü-Lan ihren gemeinsamen Weg als Kollegen finden, müssen sie sich an den Sünden ihrer Väter abarbeiten, die ihnen, jeder auf seine Weise, Steine in den Weg gelegt haben. Chen wurde von seinem Vater verlassen, als er 10 war, nur um 27 Jahre später zu erfahren, dass er mit Yü-Lan eine Halbschwester hat, die all die Vaterliebe erhalten durfte, die ihm vorenthalten blieb. Erst nach dem Tod des gemeinsamen Vaters finden die beiden zusammen und haben einiges aufzuarbeiten. Aber auch A-Dun hat mit einer schweren Hypothek zu kämpfen. Sein Vater saß wegen Korruption im Gefängnis, was ihn als Sohn ebenfalls für sein weiteres Leben stigmatisierte.

Diese Konflikte mögen zunächst sehr unterschiedlich wirken, aber es leiten sich sehr ähnliche Fragestellungen daraus ab. Im Fall des Vaters, der den Sohn verlassen, also etwas Schlimmes getan hat, lautet die Frage: Kann eine schlimme Tat auch Positives bewirken? Spiegelbildlich dazu die gute Tat des Polizisten, der A-Duns Vater ins Gefängnis brachte: Natürlich ist es lobenswert, Korruption aufzudecken, doch hat die Ehrlichkeit einen hohen Preis und fordert ihrerseits Opfer. Kann eine gute Tat etwa auch böse Auswirkungen haben?

Ruan Guangmin erinnert uns daran, dass man vorsichtig sein sollte mit vorschnellen Urteilen. Alle Menschen haben Fehler und jeder hat das Recht, falsche Urteile zu fällen – jeder sollte aber auch die Chance erhalten, sich zu korrigieren. Nicht umsonst ist ein Kernsatz des Buchs: „Auch gute Menschen denken manchmal daran, andere umzubringen, der Unterschied liegt nur daran, dass du es halt ausgeführt hast.“ Manchmal ist es der Zufall, der den Mörder vom unbescholtenen Bürger trennt.

Ruan Guangmin ist eine beeindruckende Erzählung mit diversen verschränkten Erzählsträngen gelungen, die nicht immer leicht zu entwirren sind. Über viele Andeutungen besteht erst am Ende der Lektüre Klarheit, so dass man versucht ist, nach Ende der Lektüre das Buch gleich ein zweites Mal zu lesen. Damit hat Chinabooks einen echten Volltreffer gelandet. Die Aufbereitung ist schön geworden, das Lettering zwar maschinell erstellt, aber nicht unansehnlich. Auch die Übersetzung gefällt, allein ein besseres Lektorat wäre wünschenswert gewesen. Auch die Auswahl der Soundwords sehe ich einmal mehr kritisch. Macht ein junger Erwachsener wirklich „Buhu“ beim Weinen? Hier wäre zumindest ein „Schluchz“ meiner Meinung nach die bessere Wahl gewesen. Auch wenn dieses Detail die Kraft der Erzählung nicht beeinträchtigt, befremdlich ist es doch.

Wie immer bei Chinabooks ist die Story zweimal abgedruckt, einmal in chinesischen Schritzeichen, einmal auf Deutsch. Inzwischen sehe ich darin den Vorzug, dass ich den Look der Originalseite (ebenfalls maschinell gesetzt) mit der deutschen Seite vergleichen kann, wobei die deutsche Optik gar nicht so schlecht wegkommt. Das hat durchaus einen beruhigenden Effekt auf den deutschen Manhua-Fan.

Spannende Dreiecksgeschichte, verschachtelt und fordernd