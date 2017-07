Black Science 1 & 2

Wenn der Blick nur flüchtig über Black Science hinwegschweift, meint man fast, die ebenfalls bei Splitter erscheinende Serie Low vor sich zu haben. In der Tat sind sich die beiden genannten Comicserien an der Oberfläche recht ähnlich. Autor Rick Remender hat wieder eine Science-Fiction-Story geschrieben, in der exotische Welten erforscht werden, und die Zeichnungen Matteo Scaleras, die Dean White in gedeckt gehaltenen Farben koloriert hat, ähneln denen von Low-Künstler Greg Tocchini.

Bei einem Science-Fiction-Abenteuer über die Erforschung fremder Welten sind die Zeichnungen sehr wichtig, da sie es dem Leser erst ermöglichen, deren Fremdheit und Exotik erfahren zu können. Dabei rast man hier von einer Welt in die nächste und bekommt immer mehr den Verdacht, dass sich Rick Remender meist nur auf den groben Überbau beschränkte und dem Zeichner für die genauere Gestaltung freie Hand ließ. Erst im zweiten Band gibt es einen Hauch von einer übergeordneten Storyline, die aber zunächst etwas verwirrend bleibt.

Grant McKay ist ein Wissenschaftler, der ein verbotenes Experiment mit Erfolg durchführte, das es ihm nun ermöglicht, verschiedene Paralleldimensionen zu bereisen, die unserer teils ähneln und doch sehr unterschiedlich sind. Aus Versehen startet die Apparatur, als seine Kinder und sein Finanzier im Labor zugegen sind. Die Gruppe wird in eine andere Dimension transportiert. Da die Steuerung sabotiert wurde, ist eine Rückkehr unmöglich. Zudem lässt die Apparatur die Personen immer weiter durch die Welten springen, wobei eine Kontrolle, wohin die Reise geht und wann der Sprung erfolgt, nicht möglich ist. Und so beginnt eine Odyssee.

Jedes Kapitel, was wiederum einem US-Heft der Originalveröffentlichung entspricht, spielt in einer anderen Dimension, in einer anderen Umwelt; und doch sind es alles Paralleluniversen, und die Gruppenmitglieder haben dort, teilweise jedenfalls, ihr Äquivalent. Das sorgt für eine zusätzliche Gruppendynamik und verschärft die Spannung. Ständig neue Gefahren ergeben sich, und der unberechenbare Timer der Reisemaschine tickt den Figuren im Nacken. So herrscht permanent eine bedrohliche Stimmung, da man nie weiß, was einen als Nächstes erwartet, und es herrscht eine Dynamik vor, die ihresgleichen sucht. Zudem überrascht Remender damit, dass er einige Konstellationen der Figuren gegen den Strich behandelt. So ist es erzählerisch schon sehr mutig, am Ende des ersten Bandes eine der wichtigsten Personen einfach sterben zu lassen. Aber gerade dieser Aspekt und die verschiedenen Inkarnationen der Person in anderen Welten sorgen im zweiten Band für eine zusätzliche Dramatik.

Vor allem sind es aber die überwältigenden Zeichnungen Scaleras, welche für Lesevergnügen sorgen. Diese Serie ist eine echte Wundertüte, und man lässt sich als Leser gerne von der flirrenden Atmosphäre mitreissen. Da mindern selbst Remenders sozialkritische Ansätze nicht das Lesevergnügen, da sie so geschickt eingeflochten sind, dass sie die Handlung nicht ausbremsen. Die einzige Gefahr ist, dass die Wiederholung des immer gleichen Weltenspringer-Motivs bald zu Erschöpfung führt. Bereits in Band 2 wirkt es leicht abgenutzt.

Eine faszinierende Reise durch fremde Welten

Black Science 1: Der tiefe Fall

Splitter Verlag, 2016

Text: Rick Remender

Zeichnungen:Matteo Scalera, Farben: Dean White

Übersetzung: Gerlinde Althoff

176 Seiten, farbig, Hardcover

Preis: 24,80 Euro

ISBN: 978-3-95839-375-2

152 Seiten, farbig, Hardcover

Preis: 19,80

ISBN: 978-3-95839-376-9

Leseprobe

