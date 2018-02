Woche 9: Yinfinity

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Yinfinity.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Mein Leben wird gerade von Katzen besessen. Nicht weil ich Katzen mag oder eine Katze habe, sondern wegen meiner drei Wochen in Leipzig. Da habe ich in Leipzig zwei Kater gesittet, während ihre Herrchen und Frauchen Hillerkiller und Slinga im Urlaub waren. Da ich schon mal eine Katze hatte, dachte ich zuerst, dass es nicht schwer sein sollte. Aber „Keks“ und „Zwiebel“ sind zwei süße Kater, die stark unterschiedliche Charaktere haben, und sehr anders sind als meine Katze damals. Ich habe eine ganz interessante Zeit mit den beiden verbracht. Wie ich geschafft habe, meine Frustration zu beseitigen, hat schon eine schöne dramaturgische Kurve. Und dieses Erlebnis habe ich zuerst etwas verarbeitet in diesem Kalendermotiv. Später ist es auch eine wichtige Inspiration geworden für den Animationsfilm, an dem ich gerade arbeite. Hier möchte ich nicht zu viel von meinen Katzentagen spoilern.

Aber bitte nicht von mir irritieren lassen. Obwohl ich von meiner Frustration gesprochen habe, sind Keks und Zwiebel tolle Kater, und sie beißen auch nicht ^^

Wie ist das Motiv entstanden?

Alles habe ich in Photoshop erledigt: Skizzieren, vorzeichnen, kolorieren.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Da mein letztes Fuck-Yeah-Kalender-Interview erst im Oktober letztes Jahr war, gibt es leider nicht viel neues. Ich bin jeden Tag beim Animieren. Anfang März sollte das Projekt fertig sein und danach werde ich weiter an der Graphic Novel (die Fortsetzung von Running Girl) arbeiten.

