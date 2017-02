Woche 9: Barbara Wittmann und Alex Zwerger

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Barbara Wittmann und Alex Zwerger.

Wie seid ihr auf die Idee zu eurem Kalendermotiv gekommen?

Barbara: In unserer Woche passiert nichts besonderes, darum waren wir erst ein wenig ratlos. Ich habe eine alte Zeichnung, die ich vor Jahren von Alex‘ Comiccharakter gemacht hatte, als erste Grundlage verwendet. Im Original waren ganz viele Lilien, aber Anfang März ist eigentlich noch Winter, darum kniet sie jetzt im ersten Gras und ist warm angezogen. Im Winter ist der Himmel oft klar, so dass man die Sterne gut sehen kann. Das Sternenmotiv ist ebenfalls an Alex‘ unfertigen Comic Die Letzte der Sternfahrer angelehnt.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Original-Bild ist damals nie fertig geworden und ich dachte, vielleicht wird so mal was draus. Allerdings sah das Gesicht beim digitalen Tuschen plötzlich ziemlich doof aus. Also habe ich es ein paar mal neu gezeichnet, bis was raus kam, was wir beide in Ordnung fanden. Danach wechselte das Bild mehrmals zwischen uns hin und her. Zum Beispiel hat Alex Komposition, Farben und Kleidung grob angelegt, dann habe ich wieder am Kopf gearbeitet. Als die Anatomie stand, mussten wir nur noch ausarbeiten und Details hinzufügen. Die letzten Arbeitsschritte waren Lichter und Glanz, Farbanpassungen für die Stimmung, noch mehr Verläufe und das Sternenbild. Das ganze ist in Photoshop entstanden.

Was ist euer aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Wir arbeiten gemeinsam an unserem Videospiel Signalis, von dem man Entwicklungsschritte auf unseren Twitter-Accounts @LastStarfarer bzw. @antihelios_ mitverfolgen kann. Das Spiel in Pixeloptik lässt sich wohl am besten als Silent Hill im Weltraum mit Lovecraft’schen Elementen beschreiben.

Unsere Spiele-Website ist rose-engine.org, Barbaras Illustrations-Website ist antihelios.de.

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Barbara Wittmann und Alex Zwerger. Wie seid ihr auf die Idee zu eurem Kalendermotiv gekommen? Barbara: In unserer Woche passiert nichts besonderes, darum waren wir erst...