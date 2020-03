Woche 10: Sebastian Kempke und KFComics

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sebastian Kempke und KFComics.

Wie seid ihr auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Unser diesjähriger Beitrag für den FUCK YEAH 2020 Kalender zeigt eine anmutige, anthropomorphe Hasendame, die einen Milchkaffee an einem Stehtisch genießt. Offenbar ist das jedoch gar nicht so entspannt, denn sie ist das Ziel verliebter Blicke der Angestellten des kleinen Backwarengeschäftes, vor dessen Schaufenster sie verweilt. Scheinbar gibt es eine Vorgeschichte und viele gebrochene Herzen (mindestens drei) werden unvermeidbar sein. Doch dafür kann die patente Hasendame nichts. Kann man nicht einfach mal in Ruhe ein Croissant verdrücken? Klar, das Thema: Frühlingsgefühle!

Die Motividee kam mir, nachdem ich mehrere andere verworfen hatte, da ich befürchtete, man könnte mich für einen Furry halten. Daher bleiben jene ersten Entwürfe unter Verschluss. Hier meine Skizze, die ich dann an Katrin weitergegeben habe und die sie auf ihre einmalige und wunderbare Art interpretiert hat.

Und hier ist die Umsetzung von Katrin. Was für Farben, was für ein Strich! Ich finde, besonders das leicht verzweifelte Lächeln der Dame und das verklärt debile Hofieren der Bäckerbuben sind ihr vortrefflich gelungen. Neben dem Lineart hat Katrin auch direkt die Flat Colors erledigt.

Ich habe dann noch die Schattierungen und Highlights ergänzt und das Motiv dann Katrin zum Durchwinken gegeben, mich um einige Korrekturen gekümmert und so ist die finale Version entstanden.

Ich habe das Motiv übrigens auch als 3D Bild auf Facebook hochgeladen. Das kann man HIER ansehen (dazu braucht man allerdings die mobile FB App oder ein VR-Headset).

KATRIN FELDER ist Comiczeichnerin aus Nürnberg und veröffentlicht ihre Werke als kfcomics. SEBASTIAN KEMPKE ist Comiczeichner aus Lüneburg und arbeitet beim Studio Buddelfisch.

Gemeinsam haben Sie einen Podcast übers Comics-Machen namens GOTTA MAKE COMICS.