Woche 8: Karoline Jakubik

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karoline Jakubik.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da die KW 8 die Woche mit Weiberfastnacht ist, lag es nahe, etwas zum Thema Karneval bzw. Kostüm zu machen. Hexenmotive illustriere ich sowieso immer wieder gerne und ich wollte dieses mal mein Kalenderblatt auch etwas erwachsener, etwas Pin-up-artiger gestalten. Und weil in der Woche sogar mein Geburtstag ist, habe „ich“ mir hier selbst ein Kostüm gezaubert bzw. geschenkt.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Skizze ist analog in meinem Skizzenbuch entstanden. Dann habe ich es abfotografiert und auf meinem Tablet in das Programm Procreate reingeladen und dort illustriert. Erst die outlines und in den Ebenen dahinter die Coloration. Zum Schluss habe ich noch eine Ebene als Farbverlauf hinzugefügt, diese multipliziert und reduziert. Dadurch gibt es nochmal einen schönen Kontrast und gleichzeitig sind alle Farben und Abstufungen nochmal etwas harmonischer.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich bilde mich derzeit unter anderem mit 2D-Animation weiter und will das künftig öfter in meinen Illustrationen einbinden. Für einen städtischen Kunstwettbewerb fertige ich gerade zwei Beitrage an. Bald steht wieder ein neues Projekt an, wo ich wieder zum grossen Teil eher Satz und Layout machen werde, aber auch anteilig Illustrationen.

https://www.karolinejakubik.de/