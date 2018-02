Woche 7: Jerry Drave

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Jerry Drave.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Meine Kalenderwoche war die des Karnevals, und da ich überwiegend tierische Characters zeichne, kam ich schnell auf eine Szene voller verkleideter Tiere.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich habe das Motiv digital erstellt, also mit einem Zeichentablet am Computer.

Arbeitschritte: Ideen-Thumbnails , von der ausgesuchten Idee grobe Skizze , Step by step mehr Details , Farbe.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an einem von mir erdachten Kurzfilm über das Thema Mut/sich was trauen für den Jugendtag Nord Ost 2018 meiner Kirche (Neuapostolische Kirche).

Ich werde Bilder entwerfen und Musik schreiben und alles zusammenfügen.

Weitere Arbeiten von Jerry findet man bei Instagram unter der Adresse @illusdrave.

