Woche 52: Johannes Lott und Said Omar Eshaq

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johannes Lott und Said Omar Eshaq.

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Joachim: „So genau weiß ich das leider selbst nicht mehr. Der Weihnachtsbezug ist ja recht offensichtlich, wegen der entsprechenden Kalenderwoche. Der Videospieleinfluss war glaube ich meine Idee, da ich viel für die Gamesbranche arbeite und Fan von Nintendo-Klassikern wie Mario bin, wovon das Bild eindeutig inspiriert ist.“

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Joachim: „Da Said und ich nicht in derselben Stadt wohnen, haben wir per Messenger kommuniziert und uns darüber auf das grobe Motiv geeinigt. Dann folgten ein paar Skizzen zum Bildaufbau und den Charakteren von beiden Seiten (sowohl analog als auch digital). Da ich Saids Character-Designs immer super toll finde, hat er am Ende diesen Part übernommen, ich selber habe die Umgebung drum herum gestaltet und (ich glaube) die Farben festgelegt.“

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Joachim: „Ich bastle derzeit an diversen Aufträgen, über die ich leider nicht sprechen darf. Mein letztes großes abgeschlossenes Projekt war das neue Leisure Suit Larry-Spiel „Wet Dreams Don’t Dry“. Für dieses in Hamburg von Crazy Bunch entwickelte Point & Click Adventure habe ich die Gestaltung der gut 30 Hintergründe übernommen und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Nebenbei arbeite ich immer wieder an privaten Comicprojekten wie meiner Cartoon-Reihe Die Wasserrutschen-Chroniken. Wer mehr sehen mag, kann das auf allen möglichen Social Media Kanälen, am aktuellsten ist immer mein instagram-profil @jodelj.