Woche 51: Katharina Netolitzky

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Katharina Netolitzky.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich hatte Lust, für diese Kalenderwoche ein so richtig klirrend kaltes Wintermotiv zu illustrieren. Vor ein paar Jahren hatte ich das Glück, einen Winter in Lappland verbringen zu dürfen. Jenseits des Polarkreises herrscht im Winter wirklich eine ganz besondere Stimmung. Und diese Stimmung wollte ich in meinem Bild einfangen.



Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Bild ist zu großen Teilen digital entstanden. Nur den kleinen Fuchsreiter habe ich per Hand gezeichnet und dann eingescannt.



Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Gerade ist der zweite Band der Kinderbuchreihe „Nelly & Pepe“ erschienen, die von mir illustriert wird. Mehr über diese kleine, feine Reihe kann man unter https://www.facebook.com/nellyundpepe erfahren.

Mein aktuelles Comicprojekt ist ein Webcomic zum Thema „Bäume pflanzen“. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis es dazu was zu sehen gibt :)