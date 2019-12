Woche 50: Adrian vom Baur

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Adrian vom Baur.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Als Schlogger mich zum 2019er Fuck-Yeah-Kalender eingeladen hat, war ich gerade dabei, meinen Comic Die Toten: Isar Palace zu kolorieren und hatte Lust, eine Illustration mit den Figuren daraus zu machen. Außerdem hatte ich gehofft, dass der Comic bis Ende 2019 endlich erschienen ist (was zum Glück geklappt hat), sodass ich mit dem Motiv auch für mein Buch werben kann. Der Comic spielt in München, fast ein Jahr nach dem Ausbruch der deutschen Zombie-Apokalypse, und das winterliche Motiv zeigt die beiden Hauptfiguren Anush und Marcus einige Monate vor den Ereignissen im Isar Palace – möglicherweise kurz nach ihrem ersten Treffen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe das Motiv komplett digital in Photoshop gezeichnet und dabei mehr oder weniger die gleiche Technik benutzt wie bei der Koloration des Comics: teilweise eingefärbte klare Linien und flächige Farben mit einer Lichtkante, dann einige mit weichem Pinsel gemalte Lichteffekt-Ebenen und eine Textur darüber. Für die Zombies im Vorder- und Hintergrund und die Schneeflocken habe ich mit Tiefen- und Bewegungsunschärfe gearbeitet, um dem Bild eine filmische Qualität zu geben.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Oktober 2019 ist der Comic zum Kalenderbild erschienen: Die Toten: Isar Palace beim Zwerchfell Verlag, der jetzt überall in Comicläden und online (z.B. bei Kwimbi) erhältlich ist. An diesem Comic habe ich mehrere Jahre gearbeitet und meine nächsten größeren Comicprojekte stecken noch in den Kinderschuhen, aber ich bin zusammen mit dem Rest der Redaktion gerade dabei, einen neuen Band der Comic-Anthologie JAZAM! vorzubereiten. Außerdem habe ich letztens bei einem 24-Stunden-Comictag-Event mitgemacht, bei dem ich einige Seiten eines Kurzcomics gezeichnet habe, den ich hoffentlich bald fertigzeichnen kann.