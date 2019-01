Woche 5: Pietmaen

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Pietmaen.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Dies ist mein erstes Jahr in dem Kalender. Aus diesem Grund wollte ich ein Motiv mit Wiedererkennungswert nehmen. In meinen ersten Jahren als Illustrator illustrierte ich viele Meerjungfrauen, welche auch auf vielen Socialmediakanälen veröffentlicht wurden sowie auf Messen ausgestellt wurden. Tja, und so entwickelten sie sich für einige Jahre zu meinem Markenzeichen. Da war die Entscheidung schnell getroffen, dass eine Meerjungfrau her muss. Nun ist die KW 5 mitten im Winter, aber Weihnachten und Silvester sind schon längst vorbei und Valentinstag steht noch bevor. Also hat mich die Kälte in die Antarktis gezogen, wo die Pinguine zu Hause sind.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Da ich beruflich sehr viel auf Reisen bin, sind mein Skizzenbuch und das iPad meine treuen Begleiter. Nun wollte ich bei dem Projekt so effizient wie möglich arbeiten, weshalb ich einen Schritt übersprungen habe und mit den Skizzen gleich digital in der App „Procreate“ begann. Wenn ich ein Bild illustrieren soll, welches auch eine Geschichte erzählt, fange ich mit kleinen „Thumbnails“ an, um in Form von kleinen Szenen Ideen zu sammeln, wie der Inhalt und Bildaufbau aussehen sollen. Sobald ich mich für eine Idee entschieden habe, folgt anschließend eine erste grobe Skizze. Wenn das geschehen ist, mache ich mir Gedanken über mögliche Farbschemen und recherchiere nach Referenzen von Orten, wo meine Geschichte spielt. Sobald die Entscheidung steht, geht es auch ans Eingemachte und die Coloration auf unterschiedliche Arbeitsebenen kann beginnen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Dieses Jahr steht im Fokus der eigenen Selbstverwirklichung. Zurzeit bin ich noch Vollzeit angestellt, aber mein Ziel ist es, wieder als Selbständiger in dem Business zu arbeiten. Daher werde ich mein Online Portfolio auf www.pietmaen.com noch etwas erweitern und anpassen. Ein eigener Account auf „Patreon“, die Entwicklung von Workshops und das Ausstellen auf Messen wie der Pariser Comic Con und der CTN Anime Expo in Los Angeles stehen dieses Jahr mit auf der Liste.