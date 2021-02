Woche 5: Marie Jo Tucholski

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Marie Jo Tucholski.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Ich bin da traditionell veranlagt. Als mir also die Kalenderwoche zugewiesen wurde, wusste ich, dass ich mich an unsere norddeutsche Wetterlage in dem Zeitraum zu halten hatte. Das bedeutet: kaum Tageslicht, kein Schnee, aber klirrende Kälte die nach Zwiebellook verlangt. Als ich nach Winterbildern suchte, fand ich auch schnell eingeschneite Fahrräder und entschloss mich dann zum vereisten Radmotiv. Mir fällt es leicht, Situationen ins Ironische oder gar Zynische zu ziehen und ich erinnere mich, dass ich nicht viel Zeit zur Fertigstellung hatte, daher bin ich mit der ersten Idee gegangen. (SOLL man ja eigentlich nicht machen! :)

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist komplett digital entstanden, von der Skizze bis zum Cleanup und Coloring (Ich bin Photoshopler und benutze zum Arbeiten ein Wacom Mobile Studio). Ich zeichne gerne rough und dynamisch, bei der Ausarbeitung (eigentlich bei JEDER Ausarbeitung) kostet mich das Coloring die meiste Zeit.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite momentan Vollzeit für eine TV Serie als Storyboard Revisionist, das lässt mir zwischendrin aber erfreulicherweise viel Raum und Kreativität um eigene Projekte voranzubringen.

Ich habe vor, eines dieser Projekte (eine Art Workbook, das Themen wie Selbstanalyse und Fokussierung visuell und am eigenen Beispiel veranschaulichen soll) in naher Zukunft mit Patreon zu realisieren, das wird aufregend und natürlich erhoffe ich mir, dass ich genug Leute erreiche, die mich und meine Kunst unterstützen möchten.