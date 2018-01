Woche 5: Kristina Gehrmann und Mathias Neumeyer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kristina Gehrmann und Mathias Neumeyer.

Wie seid ihr auf die Idee zu eurem Kalendermotiv gekommen?

Mathias: Ich hasse Kälte. Also denke ich immer während der kalten Wintermonate, „Das würde ich am liebsten machen. Mich wie ein Bär in einer warmen Höhle einrollen und die Wintermonate verschlafen und erst wieder im warmen Frühling rausgehen.“

Wie ist das Motiv entstanden?

Kristina: Wir haben beide jeweils in Photoshop gezeichnet und gemalt, und benutzen beide dazu ein Wacom Intuos- Grafiktablett.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Kristina: Ich habe vor kurzem einen neuen Graphic Novel fertiggestellt: Der Dschungel erscheint im März bei Carlsen. Jetzt bin ich gerade dabei, eine neue Geschichte auszutüfteln. Nur soviel kann ich schon verraten: es wird wieder was Historisches.

Mathias: Mein neuer Job. Für private Projekte bleibt da leider erstmal keine Zeit.

Kristina: Man kann übrigens noch einige Exemplare des Fuck Yeah!-Kalender bei mir kaufen, auf Wunsch auch gerne signiert.

Zum Portfolio von Kristina geht es hier, zu Mathias Neumeyer geht es da lang.

